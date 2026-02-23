Slušaj vest

Kad ljuštimo krompir, kore iliti ljuske obavezno završe ili u kanti za smeće ili u kanti za pravljenje komposta. Ipak, ako ovaj otpadak koristite zajedno sa sodom bikarbonom lako ćete se rešiti rđe koja se nakuplja na tiganjima, šerpama i posuđu od gvožđa ili čelika koji, usled česte upotrebe i vlage, počinju da dobijaju tvrdokorne mrlje. Soda bikarbona deluje kao blago abrazivno sredstvo koje pomaže u uklanjanju sloja rđe, dok kora krompira sadrži oksalnu kiselinu - prirodnu supstancu koja doprinosi rastvaranju oksidacije. Zajedno, ova dva sastojka omogućavaju uklanjanje mrlja bez oštećenja metala.

Kako koristiti koru od krompira za čišćenje?

Postupak je vrlo jednostavan i ne zahteva posebne alate ni skupe preparate:

Soda bikarbona Foto: Shutterstock

- Pospite sodu bikarbonu direktno na zarđalu površinu.

- Preko toga stavite koru krompira ili trljajte predmet unutrašnjom stranom kore (može poslužiti i presečen krompir).

- Ostavite da deluje nekoliko sati, a za najbolje rezultate ostavite da deluje tokom cele noći.

- Sutradan istrljajte površinu četkom pod mlazom vode kako biste uklonili ostatke rđe.

Ukoliko je rđa uporna, postupak možete da ponovite. Nakon čišćenja, veoma je važno da posuđe odmah temeljno osušite kako biste sprečili ponovno stvaranje vlage i oksidacije.

Kako sprečiti pojavu rđe?

Vlaga je najveći neprijatelj kuhinjskog pribora, naročito onog od livenog gvožđa i čelika. Nakon pranja, preporučuje se brisanje suvom krpom i odlaganje na suvo mesto.

Dodatni trik koji se često primenjuje u domaćinstvima jeste nanošenje tankog sloja biljnog ulja na suvu površinu tiganja. Tako se stvara zaštitni film koji čuva metal od vlage.

Uz ove jednostavne savete, možete produžiti vek trajanja svog posuđa i održavati kuhinju urednom i sjajnom – bez velikih troškova, piše geaorganik.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

