Pripadnice generacije Zu novom TikTok trendu otvoreno priznaju da su "vikend ljubavnice" muškarcima koji sa njima rado spavaju, ali im nakon subotnje večeri ne posvećuju ni trunku pažnje. U jednom od dosad najtužnijih trendova na toj društvenoj mreži, mlade žene objavljuju melanholične snimke uz pesmu Purple Rain pevača Princea, tačnije uz stih: "I never wanted to be your weekend lover".

Neke devojke dele uvredljive poruke muškaraca ili objavljuju skrivene fotografije njihovih leđa dok spavaju. Druge se snimaju tokom takozvanog "hoda srama" sledećeg jutra. "Nikad ti nisam želela biti ljubavnica za vikend, ali to je jedino što sam ikome ikad bila", stoji u opisu videa jedne devojke koja tužno gleda u kameru odevena u pidžamu. U drugom videu, devojka piše: "Nikad nisam želela biti cura koja ti se sviđa, ali sa kojom ne želiš biti u vezi."

Neke objavljuju i ponižavajuće poruke koje su primile. "Sram me i pomisliti da drugi za nas znaju, ali ludo sam zaljubljen u tebe. Možeš svejedno doći večeras?", stoji u jednoj poruci. U drugom slučaju, mladić je devojku nazvao pogrešnim imenom, pa odmah poslao poruku na Snapchatu: "Oh, pogrešna devojka." Neravnoteža moći sasvim je očita: uplakane, povređene mlade žene suprotstavljene su nonšalantnim, nezainteresovanim komentarima muškaraca koji sa njima ne žele imati ništa izvan jedne večeri nedeljno, piše The Post.

Kultura dejting aplikacija i "situationshipova"

Trend bolno pokazuje koliko se mlade žene danas mogu osećati poniženo u romantičnim odnosima. Aplikacije za upoznavanje dodatno pogoršavaju problem jer ljude pretvaraju u potrošnu robu i uveravaju, posebno muškarce, da je "bolja opcija" udaljena samo jednim potezom prsta.

Istovremeno, društvene mreže podstiču žene da svoju tugu javno prikazuju kao normalnu činjenicu života, umesto kao znak manjka samopoštovanja. "Mislila sam da ga mogu navesti da me zavoli i znam da se devojke u mojim komentarima osećaju isto", rekla je jedna korisnica. Dinamika takozvanih "situacijskih veza" - odnosa koji vise između povremenog seksa i stvarne veze, posebno raširenih među studentima i dvadesetogodišnjacima - duboko narušava emocionalno zdravlje mladih žena.

Jedna tiktokerka požalila se da je njen "vikend ljubavnik" blokira tokom nedelje, sve do petka uveče.

"Radije bih pojela farmerke"

Ipak, pojavili su se i glasovi razuma koji pozivaju devojke da se zauzmu za sebe ili jednostavno prestanu pristajati na odnose koji ih povređuju. "Zašto sami objavljujete da ste mu sporedna opcija? I stvarno mislite da će, kad to vidi, pomisliti: "Trebao bih je pitati da mi bude devojka?", rekla je tiktokerka Ashley LaMarca.

"Ako želite da vas muškarac poštuje, učestvovanje u ovom trendu sigurno nije put do toga." Sa njom se slaže i korisnica Alice. "Radije bih pojela farmerke nego objavila nešto vezano za ‘vikend ljubavnik’ trend", poručila je. "Zašto bi iko želeo da to ostane zauvek zapisano na internetu?"

Pripadnice generacije Z odrasle su u kulturi prekomernog deljenja, ali ovaj je trend posebno težak za gledati - jer pokazuje koliko su neke mlade žene zaglavljene u nedefinisanim odnosima u kojima dopuštaju da ih se ignoriše, potcenjuje i emocionalno zanemaruje.

