Glumica Miljana Gavrilović često sa svojim pratiocima deli preslatke detalji iz života, ali nam je više puta pokazala da je savršena domaćica.

U tom poslu često joj se priduže i njeni mališani, a nedavno je pokazala i kako da napravite domaće kore za tili čas, one koje će vas podsetiti na prošla vremena kada su se naše bake trudile da nam spreme najlepše domaće piteu kojima se uživalo svim čulima.

Ona je prikazala kako to radi, ostavila je i tačne mere, a mi vam donosimo taj recept kako biste i vi mogli da ga isprobate.

Domaće kore po receptu Miljane Gavrilović

Potrebno je za kore:

450 g brašna

50-60 ml ulja

250 ml vode

Priprema:

Brašno staviti u posudu, pa mu dodati ulje i vodu, zamesiti testo. Ostaviti na sobnoj temperaturi pola sata, pa podeliti na dva dela. Ponovite postupak još jednom. Potom kore razvlačite (pogledajte video) i filujete po želji.

Caka je, kako navodi Miljana, u tome da nauljite ruke pre razvijanja testa, ali i da na svaku jufku stavite malo ulja. Testo će upiti koliko mu treba i biće rastegljivo i neće pucati.

Recept Miljane Gavrilović za kiselo mleko

Skuvati mleko, koliko litara želite, prohladiti da bude mlako. Na litar mleka ide 1 puna kašika pavlake. Umešajte sve lepo zajedno, pokrijete šerpu starim ćebetom ili nečim sličnim što drži toplotu i ostaviti da prenoći. Ujutru ga stavite u frižider. Ono je gotovo već posle 3 do 6 sati.

Uživajte u domaćoj hrani koja je mnogo zdravija i ukusnija nego kupovna, a pri tom znate i da je sveža.

VIDEO: Recept za pitu sa tikvicama: