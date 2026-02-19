da li ste znali

Zamislite ovo: upravo ste sišli sa dugog leta i očajnički želite dremku. Uzeli ste taksi do hotela, brzo se prijavili na recepciji i konačno stigli do svoje sobe. Navukli ste pokrivače i udobno se smestili u krevet. Koje boje posteljine zamišljate? Gotovo smo sigurni da je bela. Zašto je to tako? To je kombinacija uniformnosti, higijene i psihologije, kažu stručnjaci za ugostiteljstvo.

Bela posteljina simbolizuje higijenu i bezbednost

„Posle bezbednosti, čistoća je uvek glavni prioritet hotela. Bela, sveža posteljina podseća goste koliko je soba čista“, objašnjava Delejn Mekoj, generalni direktor kompanije Coury Hospitality, koja takođe upravlja hotelom Colcord u Oklahomi.

„Krevet je centralni deo svake hotelske sobe i sva pažnja je usmerena na njega. Sveža, čista, bela posteljina daje gostima uverenje da je cela soba temeljno očišćena i dezinfikovana.“

Praktična prednost za osoblje i održavanje

Pored psihološkog efekta na goste, bela posteljina ima i praktične prednosti.

„To omogućava osoblju za čišćenje da lako vidi kada je posteljini potrebno dodatno pranje ili zamena“, dodaje Bruks Fering, vlasnik hotela Berkli u Denveru. „Mnogi luksuzni hoteli biraju belu posteljinu iz ovih praktičnih razloga.“

Krejg Strikler, predsednik Valor Hospitality Partners za Ameriku, ističe još jednu prednost: bela posteljina i peškiri se lakše peru i ne blede. „Ovo produžava vek trajanja tkanine i peškira u poređenju sa obojenim materijalima.“

Bela posteljina kao savršen dekorativni izbor

Još jedan razlog zašto hoteli biraju belu posteljinu je estetika. Amber Edvards, generalna direktorka hotela Hamilton Alfareta, objašnjava:

„Bela posteljina je savršena osnova za dobro dizajniranu sobu. Ona omogućava da svi detalji – mekani prekrivači, elegantni jastuci, pažljivo odabrani dekor – zablistaju. Ovaj bezvremenski pristup odražava sofisticiranu atmosferu luksuznog hotela i čini da se gosti osećaju dobrodošlo u prostoru koji izgleda uredno i promišljeno.“

