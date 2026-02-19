Slušaj vest

Čišćenje nakita vam se možda čini kao najdosadnija stvar koju možete da radite u nekom trenutku, ali je neophodno ako želite da dugo nosite svoje omiljene minđuše ili ogrlicu.

Već smo pisali o čišćenju srebrnog nakita, a danas vam otkrivamo kako da očistite zlatni ili pozlaćeni nakit.

Zlato višeg karata obično ne potamni lako, mada zlato nižeg karata može vremenom da potamni, izbledi i promeni boju.

Potrebna je posebna pažnja prilikom čišćenja pozlaćenog nakita – stalno habanje i čišćenje mogu ukloniti tanak sloj zlata.

1. Uzmite prvo jedan komad zlata.

Na taj način ćete sprečiti grebanje u rastvoru tople vode i nekoliko kapi tečnosti za pranje sudova.

Čišćenje nakita Foto: Profimedia

2. Potopite nakit 20 minuta.

Ostavite da se masnoća i prljavština uklone sa zlata.

3. Koristite četkicu za zube za završno čišćenje.

Lagano istrljajte svu mrlju i ostatke zarobljene u rezbarijama ili okvirima dragulja.

4. Dobro isperite.

Ispolirajte suvom krpom od mikrofibera.

Dodatni savet

Ne koristite papirni ubrus za sušenje ili poliranje nakita.

Papirni ubrus ima vlakna koja mogu ogrebati površinu, posebno na zlatu višeg karata, i ostavljati vlakna.

