Teški posesivci: Ljudi rođeni u ovim mesecima ne mogu da podnesu da im se neko mota oko partnera i ugrožava teritoriju

Nisu svi rođeni ljubomornii skloni kontroli. Neki ljudi nemaju problem sa tim da partner ima svoj život, društvo i slobodu – sigurni su u sebe i znaju da će se voljena osoba na kraju dana vratiti njima. Ako se to ne desi, smatraju da takva veza ionako nije vredna truda.

Ipak, postoje i oni osetljiviji, koji emocije doživljavaju intenzivnije i teško podnose pomisao da bi neko mogao da im „ugrozi teritoriju“.

Evo četiri meseca rođenja čiji pripadnici češće pokazuju posesivnost u ljubavi.

Maj

Osobe rođene u maju ne otvaraju se lako. Potrebno im je vreme da nekoga puste u svoj svet. Ali kada jednom odluče da uđu u vezu ili da nekoga nazovu bliskim prijateljem, vezuju se snažno i duboko.

Žele da provode što više kvalitetnog vremena sa partnerom, a ako osete da neko pokušava da ih razdvoji ili flertuje pred njihovim očima, umeju da reaguju vrlo oštro. Iako deluju blago i nenametljivo, u njima se krije velika tvrdoglavost. Kada je u pitanju zaštita voljene osobe, ne povlače se lako i spremni su da se bore do kraja.

Ljubomora Foto: Shutterstock

Jul

Rođeni u julu izrazito su zaštitnički nastrojeni prema porodici i prijateljima. Možda neće uvek stati u sopstvenu odbranu, ali za nekoga koga vole – hoće bez razmišljanja.

Njihova posesivnost proizlazi iz želje da voljene osobe budu srećne i bezbedne. Uvereni su da znaju šta je najbolje za njih i često nude pomoć čak i kada je niko ne traži. Ne pokušavaju svesno da budu kontrolori, već zaštitnici – ali ponekad u tome preteraju i pređu granicu.

Novembar

Novembarski tipovi lako postaju ljubomorni. Ne prija im kada neko pokazuje interesovanje za njihovog partnera jer duboko u sebi sumnjaju da veza može da izdrži spoljne pritiske.

Problem nije nužno nepoverenje prema partneru, već generalno nepoverenje prema ljudima. Navikli su na razočaranja i zato im scenariji poput prevare ili napuštanja ne deluju nemoguće. Iako neće postavljati stroga pravila niti ultimatume, njihova ljubomora se vidi kroz povlačenje, ćutanje i promenljivo raspoloženje.

Teški posesivci: Ljudi rođeni u ovim mesecima ne mogu da podnesu da im se neko mota oko partnera i ugrožava teritoriju

Posesivnost Foto: Shutterstock





Januar

Na prvi pogled deluju potpuno samostalno i hladno, pa retko ko pomisli da mogu biti posesivni. Međutim, kada nekoga dožive kao blisku osobu ili partnera, njihova energija se menja.

Mišljenje nepoznatih ljudi im je nevažno, ali im je izuzetno stalo do toga šta o njima misle voljeni. Trude se da pruže podršku, sigurnost i ljubav, ali ponekad u toj potrebi da zaštite druge odu predaleko. Iako im namera nije da guše ili kontrolišu, efekat njihovog ponašanja može delovati upravo tako.

Posesivnost najčešće ne dolazi iz loše namere, već iz straha od gubitka i snažnih emocija. Ključ je u ravnoteži – između ljubavi i slobode, brige i poverenja, piše Collective World.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

