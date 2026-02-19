Počela je sezona Riba: Traje do 20. marta, a sve postaje bolje za 5 znakova horoskopa!
Kada Sunce napusti Ribe, sledeći znak je Ovan, što označava početak proleća. Ribe imaju mnogo osobina s kojima mnogi mogu da se povežu. Pripremite se da budete više u dodiru sa sopstvenim osećanjima i osećanjima drugih, jer Ribe su znak emocija i intuicije. Ribe su poznate po kreativnosti, sanjarenju, saosećanju i prihvatanju toka života.
Ribe su promenljiv vodeni znak horoskopa i njima vladaju Neptun i Jupiter. Dok je Jupiter planeta mudrosti, pravde i širenja vidika, Neptun je planeta snova, psihičkih i intuitivnih sposobnosti, duhovnosti i saosećanja. Ribe su predstavljene simbolom dve ribe koje plivaju u suprotnim pravcima, a druga strana Riba može biti povezana sa obmanama, samoobmanom, lažima i nesporazumima. Važno je da ostanete prizemni tokom ove sezone i da držite noge čvrsto na zemlji.
Za neke znakove, sve postaje mnogo bolje tokom sezone Riba:
1. Rak
Energija Riba stvara trigon (povoljan aspekt) za vas, što obično čini život manje stresnim i prijatnijim. Sezona Riba donosi vam lagan i osvežavajući period, kada je normalno da doživite ili se prepustite svojim osećanjima i osećanjima drugih, dok istražujete kako zaista osećate svoj život i ljude oko sebe.
Ova sezona se prelepo uklapa sa vama i ističe vašu devetu kuću, povezanu sa putovanjima, obrazovanjem, duhovnošću, medijima i ličnim pogledom na svet. Takođe upravlja pravnom sferom. Sezona Riba vas podstiče da istražite nove perspektive i potražite avanturu. Sada ste prirodno radoznali i možete da tražite znanje na različite načine - čitanjem, gledanjem emisija, pohađanjem kurseva, seminarа ili samostalnim učenjem.
2. Škorpija
Energija Riba se prelepo uklapa sa vama, Škorpije, pa sve postaje mnogo bolje tokom ove sezone. Ribe vladaju vašim petom kućom ljubavi, dece, prijateljstva i zabave, kao i kreativnosti. Očekujte više vremena za druženje, okupljanja sa prijateljima ili partnerom, izlaske i zabavu. Svima je potreban ovakav period, a sada je vaš trenutak!
Venera je u Ribama do 6. marta, a Mars ulazi u Ribe od 2. marta do 8. aprila. Planete su zajedno od 2. do 6. marta, što je kratak, ali snažan period za slobodne Škorpije koje mogu da upoznaju novu ljubav. U svakom slučaju, obe planete ljubavi, zajedno sa Suncem i Merkurom, prolaze kroz vašu petu kuću duže vreme, što može biti najprijatniji period u godini. Sada je vreme da izrazite svoje pravo "ja", bilo kroz umetnost ili stil oblačenja.
3. Ribe
Ovo je vaša sezona, Ribe. Srećan rođendan! Ribe, poznati ste kao vizionari i sanjari. Kada Sunce uđe u vašu prvu kuću, pridružujući se planetama koje su već tamo, stvara se stelijum u prvoj kući i sav fokus je na vama! Ovo je jedan od najmoćnijih perioda u godini za vas i služi kao period obnavljanja i usklađivanja sa vašim ciljevima i pravim "ja".
Pošto je fokus na vama, vreme je da se malo istaknete i uživate u pažnji, čak i ako to nije vaša uobičajena praksa. Kada je Sunce u vašem znaku, lakše je da se osećate autentično i pratite kreativni tok i intuiciju. Već ste najintuitivniji znak, ali tokom ove sezone bićete još više povezani sa svojim željama i ljudima oko sebe. Moći ćete da cenite svet dublje i opažate ono što se ne vidi, već oseća.
4. Bik
Ove godine, sezona Riba je aktivna i ispunjena društvenim događajima i interakcijama. Ribe vladaju vašom jedanaestom kućom koja uključuje prijatelje i umrežavanje. Moguće je da ćete više učestvovati u zajednici ili promovisati neki cilj.
Ribe su dobar spoj sa vama po pitanju planetarnih veza i nisu loša kombinacija na ličnom nivou ako želite da upoznate nekoga. Ako je to slučaj, sezona Riba ove godine je idealna jer Venera i Mars prolaze kroz vašu jedanaestu kuću. Ako ste slobodni, ovo je izvanredna prilika da upoznate nekoga. Sada je vreme da se malo udaljite od praktičnosti i sanjarite veće i dugoročnije snove.
5. Jarac
Poznati ste kao radoholičar, ali tokom sezone Riba biće vam lakše da se opustite i uživate u malim stvarima. Ribe aktiviraju vašu treću kuću, koja vlada komunikacijom, interakcijom sa drugima, komšijama, bližom porodicom i kratkim putovanjima. Možda ćete odlučiti da naučite nešto novo ili istražite drugačije koncepte i načine razmišljanja.
Iako se često smatra da imate krut način razmišljanja, ovaj period će vam omogućiti da se opustite i budete otvoreniji za nove ideje. Vi ste jedan od najposvećenijih znakova, a sada je vreme da se povežete sa sopstvenom intuicijom i pustite da vas život vodi malo više nego inače. Čak i vi ponekad treba da se opustite, Jarčevi.
