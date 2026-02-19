Slušaj vest

Kada Sunce napusti Ribe, sledeći znak je Ovan, što označava početak proleća. Ribe imaju mnogo osobina s kojima mnogi mogu da se povežu. Pripremite se da budete više u dodiru sa sopstvenim osećanjima i osećanjima drugih, jer Ribe su znak emocija i intuicije. Ribe su poznate po kreativnosti, sanjarenju, saosećanju i prihvatanju toka života.

Ribe su promenljiv vodeni znak horoskopa i njima vladaju Neptun i Jupiter. Dok je Jupiter planeta mudrosti, pravde i širenja vidika, Neptun je planeta snova, psihičkih i intuitivnih sposobnosti, duhovnosti i saosećanja. Ribe su predstavljene simbolom dve ribe koje plivaju u suprotnim pravcima, a druga strana Riba može biti povezana sa obmanama, samoobmanom, lažima i nesporazumima. Važno je da ostanete prizemni tokom ove sezone i da držite noge čvrsto na zemlji.

Za neke znakove, sve postaje mnogo bolje tokom sezone Riba:

1. Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Energija Riba stvara trigon (povoljan aspekt) za vas, što obično čini život manje stresnim i prijatnijim. Sezona Riba donosi vam lagan i osvežavajući period, kada je normalno da doživite ili se prepustite svojim osećanjima i osećanjima drugih, dok istražujete kako zaista osećate svoj život i ljude oko sebe.

Ova sezona se prelepo uklapa sa vama i ističe vašu devetu kuću, povezanu sa putovanjima, obrazovanjem, duhovnošću, medijima i ličnim pogledom na svet. Takođe upravlja pravnom sferom. Sezona Riba vas podstiče da istražite nove perspektive i potražite avanturu. Sada ste prirodno radoznali i možete da tražite znanje na različite načine - čitanjem, gledanjem emisija, pohađanjem kurseva, seminarа ili samostalnim učenjem.

2. Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Energija Riba se prelepo uklapa sa vama, Škorpije, pa sve postaje mnogo bolje tokom ove sezone. Ribe vladaju vašim petom kućom ljubavi, dece, prijateljstva i zabave, kao i kreativnosti. Očekujte više vremena za druženje, okupljanja sa prijateljima ili partnerom, izlaske i zabavu. Svima je potreban ovakav period, a sada je vaš trenutak!

Venera je u Ribama do 6. marta, a Mars ulazi u Ribe od 2. marta do 8. aprila. Planete su zajedno od 2. do 6. marta, što je kratak, ali snažan period za slobodne Škorpije koje mogu da upoznaju novu ljubav. U svakom slučaju, obe planete ljubavi, zajedno sa Suncem i Merkurom, prolaze kroz vašu petu kuću duže vreme, što može biti najprijatniji period u godini. Sada je vreme da izrazite svoje pravo "ja", bilo kroz umetnost ili stil oblačenja.

3. Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A



Ovo je vaša sezona, Ribe. Srećan rođendan! Ribe, poznati ste kao vizionari i sanjari. Kada Sunce uđe u vašu prvu kuću, pridružujući se planetama koje su već tamo, stvara se stelijum u prvoj kući i sav fokus je na vama! Ovo je jedan od najmoćnijih perioda u godini za vas i služi kao period obnavljanja i usklađivanja sa vašim ciljevima i pravim "ja".

Pošto je fokus na vama, vreme je da se malo istaknete i uživate u pažnji, čak i ako to nije vaša uobičajena praksa. Kada je Sunce u vašem znaku, lakše je da se osećate autentično i pratite kreativni tok i intuiciju. Već ste najintuitivniji znak, ali tokom ove sezone bićete još više povezani sa svojim željama i ljudima oko sebe. Moći ćete da cenite svet dublje i opažate ono što se ne vidi, već oseća.

4. Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A



Ove godine, sezona Riba je aktivna i ispunjena društvenim događajima i interakcijama. Ribe vladaju vašom jedanaestom kućom koja uključuje prijatelje i umrežavanje. Moguće je da ćete više učestvovati u zajednici ili promovisati neki cilj.

Ribe su dobar spoj sa vama po pitanju planetarnih veza i nisu loša kombinacija na ličnom nivou ako želite da upoznate nekoga. Ako je to slučaj, sezona Riba ove godine je idealna jer Venera i Mars prolaze kroz vašu jedanaestu kuću. Ako ste slobodni, ovo je izvanredna prilika da upoznate nekoga. Sada je vreme da se malo udaljite od praktičnosti i sanjarite veće i dugoročnije snove.

5. Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia



Poznati ste kao radoholičar, ali tokom sezone Riba biće vam lakše da se opustite i uživate u malim stvarima. Ribe aktiviraju vašu treću kuću, koja vlada komunikacijom, interakcijom sa drugima, komšijama, bližom porodicom i kratkim putovanjima. Možda ćete odlučiti da naučite nešto novo ili istražite drugačije koncepte i načine razmišljanja.

Iako se često smatra da imate krut način razmišljanja, ovaj period će vam omogućiti da se opustite i budete otvoreniji za nove ideje. Vi ste jedan od najposvećenijih znakova, a sada je vreme da se povežete sa sopstvenom intuicijom i pustite da vas život vodi malo više nego inače. Čak i vi ponekad treba da se opustite, Jarčevi.

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva: