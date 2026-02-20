Slušaj vest

Brendi Glenvil, zvezda šoua „Prave domaćice iz Beverli Hilsa“, otkrila je da su njeni implantati u grudima odgovorni za ozbiljne probleme sa licem. U poslednjem videu koji je objavila jasno se vide rane koje su prekrile skoro celo lice startlete. Prizori su zabrinuli fanove budući da izgleda kao da joj je celo lice sprženo kiselinom.

Implantati izazvali zdravstvene probleme

Glenvil je objasnila za TMZ da su joj implantati stari 20 godina pukli, cureći silikon u limfne čvorove. Blokada je dovela do infekcije koja je na kraju uništila deo njenog lica.

„Definitivno sam imala parazite, bila sam šokirana jer imam implantate već 20 godina“, rekla je.

„Izgledalo je dobro, osećala sam se dobro, mamogram je pokazao da je sve u redu, ali ultrazvuk je otkrio problem. Osećala sam da bi i to trebalo da proverim“, dodala je.

Brendi je takođe otkrila da je posetila 21 lekara i „potrošila gomilu novca“ da bi pronašla uzrok svojih zdravstvenih problema.

Bolest implantata u grudima

Prema Klivlendskoj klinici, bolest implantata u grudima uključuje niz simptoma koji se mogu pojaviti ubrzo nakon postavljanja implantata ili čak godinama kasnije. Stručnjaci naglašavaju da se preporučuje zamena implantata svakih 10 godina, što Glenvil priznaje da nije uradila.

Brendi Glenvil Foto: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Naučila sam zaista, zaista tešku lekciju“, rekla je.

Posledice po lice i zdravlje

Brendi, koja ima 53 godine, pati od posledica skoro dve godine, koje su počele otokom lica u julu 2024. U početku je mislila da je to stres, ali šest meseci kasnije, lekari su joj rekli da verovatno ima parazite na licu.

Pored otoka i opuštanja jedne strane lica, manekenka je izgubila i nekoliko zuba.

