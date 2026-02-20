Slušaj vest

Dejana Bačko poznatija kao Devojka sa krilimarođena je bez ruku, a sada je podelila lepe vesti objavivši da čeka drugo dete.

Ona je na Instagramu podelila fotografiju ultrazvuka, uz kratku posvetu.

"Nove boje stižu u naš život", stoji u opisu pored fotografije, na kojoj pozira sa suprugom.

Već dobili devojčicu

Inače, Dejana i njen partner Marko Nežić pre toga su dobili devojčicu kojoj su dali ime Lara, a koje potiče iz grčkog jezika i znači pobeda.

U galeriji pogledajte kako devojka sa krilima kiti jelku:

1/5 Vidi galeriju Devojka sa krilima Foto: Printscreen/Instagram/Devojka_sa_krilima

Ona do danas na svom Instagram profilu ima gotovo 200.000 pratilaca, a otkako je postala mama često objavljuje fotografije i video snimke sa naslednicom.

U galeriji pogledajte kako Devojka sa krilima farba jaja za Uskrs:

1/14 Vidi galeriju Devojka sa krilima nogama farba jaja za Uskrs Foto: Printscreen/ Instagram/ devojka_sa_krilima

Nedavno je na mrežama objavila snimak kako uspavljuje ćerkicu i oduševila sve. Ona je Laru držala na krilima, ljuljala je, a u pozadini su se čule dečije pesme, prenosi Blic.

Video: Devojka sa krilima češlja i hrani bebu