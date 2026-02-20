Devojka sa krilima ponovo trudna: Čeka drugo dete sa suprugom Markom, a ovako su saopštili radosne vesti (FOTO)
Dejana Bačko poznatija kao Devojka sa krilimarođena je bez ruku, a sada je podelila lepe vesti objavivši da čeka drugo dete.
Ona je na Instagramu podelila fotografiju ultrazvuka, uz kratku posvetu.
"Nove boje stižu u naš život", stoji u opisu pored fotografije, na kojoj pozira sa suprugom.
Već dobili devojčicu
Inače, Dejana i njen partner Marko Nežić pre toga su dobili devojčicu kojoj su dali ime Lara, a koje potiče iz grčkog jezika i znači pobeda.
Ona do danas na svom Instagram profilu ima gotovo 200.000 pratilaca, a otkako je postala mama često objavljuje fotografije i video snimke sa naslednicom.
Nedavno je na mrežama objavila snimak kako uspavljuje ćerkicu i oduševila sve. Ona je Laru držala na krilima, ljuljala je, a u pozadini su se čule dečije pesme, prenosi Blic.
