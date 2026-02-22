Slušaj vest

Zvuči neverovatno, ali… već sedamdeset godina u srcu Bleda, s pogledom na Bledsko jezero, ljudi iz celog sveta uživaju u Originalnoj bledskojkrempiti (kremšniti). Do sada ih je prodato gotovo 16 miliona (350.000 komada godišnje), pa ne čudi što je ova poslastica na spisku gastro užitaka Bleda sa oznakom nacionalnog porekla Slovenije. Po tradicionalnoj recepturi proizvodi se svaki dan u poslastičarnici Park, popularnom mestu Bledskog šetališta, i to od davne 1953. godine kada je ovaj slastan kolač osmislio Vojvođanin Ištvan Lukačević.

Marko pravi najbolje krempite na Bledu Foto: Nikola Zoko

Nama je njenu tajnu otkrio Marko iz Loznice. Krempite možete kupiti gotovo svuda, ali pravu možete pojesti i samo u lokalima Sava Hotela Bled. Krempita je bila omiljena poslastica Josipa Broza Tita.

Originalna bledska krempita ima jedinstvenu dimenziju 7x7x7 cm, a da je prava znaćete kad je dobijete na tanjiru i kad vidite da se cela zaljuljala. Kako je gornji deo kremšnite kompaktan, viljuškom probodite hrskavu koricu, a zatim zagrabite sva četiri sloja odjednom. Hrskava korica i mešavina ukusa vazdušastog krema od jaja i slatke pavlake pruža jedinstven ukus.

Originalna bledska krempita je poslastica sa zaštićenim nacionalnim poreklom i jedinstvenim receptom zbog kog se do sada potrošilo 136 tona brašna, 8.700.000 jaja i 1.600.000 litara mleka. Zanimljiv je i podatak da kada bi se 16 miliona prodatih krempita složilo jedna iza druge, protezale bi se na 1.085 km, odnosno od Bleda do Pompeje. Kad bi se kremšnite slagale jedna na drugu oko Bledskog jezera, nastao bi zid visok 8,25 metara.

Kako se pravi bledska krempita

Originalan recept potiče iz 1953. godine, a za pripremu ovog kolača su vam potrebna jaja, brašno, slatka pavlaka, šećer i puter (maslac). Svežina jaja posebno je važna kod pripreme krema, jer je zbog njih krem ukusan i vazdušast, a istovremeno se topi u ustima. Ove se kremptie svakog dana pripremaju ručno, što je danas u svetu prava retkost. Iako je recept tajna, kako kažu na Bledu, u slučaju da ne stignete da dođete na ovu destinaciju svaki put kad poželite ovu poslasticu, po osnovnom receptu je možete napraviti i sami kod kuće.

Recept za Bledsku kremšnitu Sastojci: 500 g lisnatog testa

1 l mleka

6 jaja

1 kašika šećera (Napomena: u originalnom tekstu stoji 1 kašika u spisku sastojaka, ali se u pripremi pominje dodavanje 4+5 kašika šećera, pa preporučujem da prilagodite slatkoću po ukusu)

6 kašika brašna

2 kašike gustina

2 vanilin šećera

500 ml slatke pavlake (za šlag)

2 kašike šećera u prahu Priprema:

Lisnato testo razvucite i ispecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15-20 minuta. Kad je gotovo, izvadite i ostavite da se ohladi. Presecite ga na dva jednaka dela.

Za to vreme, odvojite žumanca od belanaca, pa žumanca penasto umutite sa četiri kašike šećera. Smesi dodajte prosejano brašno i gustin. Promešajte, pa ulijte 200 ml mleka i mešajte dok se svi sastojci lepo ne sjedine.

U šerpu ulijte preostalo mleko (800 ml), dodajte šećer (5 kašika) i na kraju vanilin šećer. Sjedinjene sastojke kuvajte dok smesa ne provri. Smanjite vatru, pa dodajte umućena žumanca i kuvajte dok se ne zgusne, uz neprestano mešanje.

Belanca umutite u čvrst sneg (po želji sa malo šećera), pa ih dodajte u vreo krem i lagano umešajte.

Za beli deo kremšnite potreban vam je šlag koji ćete napraviti od slatke pavlake koju ste čvrsto umutili sa šećerom u prahu i ostavili sa strane.

Kad su svi delovi gotovi, počnite sa slaganjem slojeva – na lisnato testo stavite žuti krem, zatim beli šlag i na kraju pokrijte kolač drugim slojem lisnatog testa.

Foto: Nikola Zoko

Na kraju, gornju koricu pospite šećerom u prahu.

