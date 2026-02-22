Slušaj vest

Sezona virusa ne bira. Ovih dana ni naša redakcija nije ostala pošteđena. Kijanje, zapušen nos, pritisak u sinusima i otežano disanje postali su svakodnevica. Naša koleginica podelila je s nama jednostavan narodni recept koji se, kako kaže, u njenoj porodici koristi godinama i koji provereno rešava simptome gripa.

Naravno, uvek je važno obratiti se lekaru, posebno ako simptomi traju duže, ako imate temperaturu ili hronične tegobe. Ipak, mnogi posežu i za kućnim varijantama koje mogu da pomognu kao dopuna standardnoj terapiji preporučenoj od strane lekara.

Foto: Shutterstock

Jednostavan recept za narodni lek od tri sastojka Za ovaj narodni lek potrebno je: 1 čaša obične vode

pola čaše sirćeta

2-3 čena belog luka (iseckana) Priprema:

U šerpicu sipati vodu i sirće, dodati sitno iseckan beli luk. Kuvati dok ne proključa. Kada tečnost počne da isparava, skloniti sa šporeta i inhalirati se na pari nekoliko minuta, pokrivene glave peškirom, vodeći računa da para ne bude previše vrela kako bi se izbegle opekotine.

beli luk Foto: Aexander Romanov / Alamy / Profimedia

Kako deluje narodni lek?

Beli luk je poznat po svojim snažnim mirisnim i isparljivim jedinjenjima, dok para pomaže da se disajni putevi ovlaže. Topla inhalacija može doprineti osećaju otpušavanja sinusa i smanjenju pritiska u glavi. Sirće dodatno pojačava intenzitet pare.

Kolege koje su probali ovu metodu inhaliranja tvrde da im je mnogo pomogla kod zapušenih sinusa i različitih začepljenja disajnih puteva, posebno u prvim danima prehlade.

Foto: Shutterstock

Važna napomena

Ovaj recept je narodna, kućna varijanta i ne zamenjuje medicinsku terapiju. Osobe koje imaju astmu, osetljive disajne puteve, alergije ili hronične upale sinusa treba da se posavetuju sa lekarom pre primene inhalacije. Takođe, izbegavajte previše vrelu paru i ne primenjujte kod male dece bez konsultacije sa stručnjakom.

U sezoni virusa, kombinacija odmora, unosa tečnosti, savetovanja sa lekarom i, po potrebi, proverenih kućnih metoda može pomoći da lakše pregurate dane pod prehladom.

