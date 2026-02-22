Recept za jednostavan narodni lek od samo tri sastojka: Napravite ga kod kuće i otpušiće vam nos očas posla
Sezona virusa ne bira. Ovih dana ni naša redakcija nije ostala pošteđena. Kijanje, zapušen nos, pritisak u sinusima i otežano disanje postali su svakodnevica. Naša koleginica podelila je s nama jednostavan narodni recept koji se, kako kaže, u njenoj porodici koristi godinama i koji provereno rešava simptome gripa.
Naravno, uvek je važno obratiti se lekaru, posebno ako simptomi traju duže, ako imate temperaturu ili hronične tegobe. Ipak, mnogi posežu i za kućnim varijantama koje mogu da pomognu kao dopuna standardnoj terapiji preporučenoj od strane lekara.
Jednostavan recept za narodni lek od tri sastojka
Za ovaj narodni lek potrebno je:
- 1 čaša obične vode
- pola čaše sirćeta
- 2-3 čena belog luka (iseckana)
Priprema:
U šerpicu sipati vodu i sirće, dodati sitno iseckan beli luk. Kuvati dok ne proključa. Kada tečnost počne da isparava, skloniti sa šporeta i inhalirati se na pari nekoliko minuta, pokrivene glave peškirom, vodeći računa da para ne bude previše vrela kako bi se izbegle opekotine.
Kako deluje narodni lek?
Beli luk je poznat po svojim snažnim mirisnim i isparljivim jedinjenjima, dok para pomaže da se disajni putevi ovlaže. Topla inhalacija može doprineti osećaju otpušavanja sinusa i smanjenju pritiska u glavi. Sirće dodatno pojačava intenzitet pare.
Kolege koje su probali ovu metodu inhaliranja tvrde da im je mnogo pomogla kod zapušenih sinusa i različitih začepljenja disajnih puteva, posebno u prvim danima prehlade.
Važna napomena
Ovaj recept je narodna, kućna varijanta i ne zamenjuje medicinsku terapiju. Osobe koje imaju astmu, osetljive disajne puteve, alergije ili hronične upale sinusa treba da se posavetuju sa lekarom pre primene inhalacije. Takođe, izbegavajte previše vrelu paru i ne primenjujte kod male dece bez konsultacije sa stručnjakom.
U sezoni virusa, kombinacija odmora, unosa tečnosti, savetovanja sa lekarom i, po potrebi, proverenih kućnih metoda može pomoći da lakše pregurate dane pod prehladom.
Video: Narodni lekar