Pita sa pečurkama idealna za post na vodi: Evo kako da je pripremite
Počeo je Vaskršnji post. Prva nedelja se veoma strogo posti i to na vodi te je bitno za one koji ga poštuju da se na vreme informišu o pripremi jela tokom ovih dana. Mi vam donosimo jednostavan recept za sočnu, posnu pitu sa pečurkama.
Sastojci:
Za kore:
2 šolje brašna
1/2 šolje tople vode (dodati po potrebi)
Prstohvat soli
Punjenje:
250 g šampinjona
1 mala glavica crnog luka
250 ml mlevenog paradajza
So, biber, suvi začin – po ukusu
Origano, mirođija – po ukusu
Voda za premazivanje kora
Priprema:
Priprema domaćih kora
Pomešajte brašno i so, pa postepeno dodajte vodu dok ne dobijete glatko testo. Mesite ga 5–10 minuta, zatim prekrijte krpom i ostavite da odstoji 30 minuta.
Nakon toga, podelite testo na manje delove i razvucite tanke kore, posipajući ih brašnom.
Kore pecite u rerni na 200°C, 3–5 minuta po komadu, dok ne dobiju zlatnu boju. Pazite da ih ne prepečete!
Priprema fila
Sitno iseckajte crni luk i šampinjone.
Na umerenoj temperaturi dinstajte mleveni paradajz. Kada se zagreje, dodajte luk i pečurke, pa kuvajte dok fil ne postane gust.
Začinite po ukusu i ostavite da se prohladi.
Svaku koru premažite vodom pomešanom sa paradajzom i pospite filom. Pažljivo ih urolajte.
Složite pitu u pleh i pecite na 200°C oko 30 minuta, dok ne postane zlatnosmeđa i hrskava.
Čim je izvadite iz rerne, pokrijte vlažnom krpom kako bi ostala mekana.