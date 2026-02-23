Slušaj vest

Počeo je Vaskršnji post. Prva nedelja se veoma strogo posti i to na vodi te je bitno za one koji ga poštuju da se na vreme informišu o pripremi jela tokom ovih dana. Mi vam donosimo jednostavan recept za sočnu, posnu pitu sa pečurkama.

Sastojci:
Za kore:

2 šolje brašna
1/2 šolje tople vode (dodati po potrebi)
 Prstohvat soli

Punjenje:

250 g šampinjona
1 mala glavica crnog luka
 250 ml mlevenog paradajza
So, biber, suvi začin – po ukusu
 Origano, mirođija – po ukusu
 Voda za premazivanje kora

profimedia0818839209.jpg
Foto: Gottfried Czepluch / imago stock&people / Profimedia

Priprema:

Priprema domaćih kora

Pomešajte brašno i so, pa postepeno dodajte vodu dok ne dobijete glatko testo. Mesite ga 5–10 minuta, zatim prekrijte krpom i ostavite da odstoji 30 minuta.
Nakon toga, podelite testo na manje delove i razvucite tanke kore, posipajući ih brašnom.

Kore pecite u rerni na 200°C, 3–5 minuta po komadu, dok ne dobiju zlatnu boju. Pazite da ih ne prepečete!

Priprema fila
Sitno iseckajte crni luk i šampinjone.
Na umerenoj temperaturi dinstajte mleveni paradajz. Kada se zagreje, dodajte luk i pečurke, pa kuvajte dok fil ne postane gust.
Začinite po ukusu i ostavite da se prohladi.

Svaku koru premažite vodom pomešanom sa paradajzom i pospite filom. Pažljivo ih urolajte.
Složite pitu u pleh i pecite na 200°C oko 30 minuta, dok ne postane zlatnosmeđa i hrskava.
Čim je izvadite iz rerne, pokrijte vlažnom krpom kako bi ostala mekana.

