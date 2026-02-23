Kompletan jelovnik za post na vodi: Donosimo i manastirske recepte sa Hilandara koji će vas držati sitim ceo dan
Danas počinje Vaskršnji post, najduži i najstroži post u pravoslavnom kalendaru. I dok mnogi na samu pomisao na post „na vodi“ zamišljaju suv hleb i glad do popodneva, istina je potpuno drugačija. Uz malo organizacije, ovaj način ishrane može biti raznovrstan, ukusan i zasitan, bez osećaja težine u stomaku i naglog pada energije.
Post nije samo odricanje od mrsne hrane, već i vreme lične discipline, smirenja i uzdržavanja od loših navika.
- Post „na vodi“ podrazumeva pripremu posnih jela bez ulja i bez ribe.
- Post „na ulju“ dozvoljava spremanje hrane sa uljem, ali bez ribe.
- Post „na ribi“ je najblaži oblik posta i tada je dozvoljena i riba.
DORUČAK: Ovsena kaša sa jabukom, orasima i cimetom
Sastojci:
- 5 kašika ovsenih pahuljica
- 200 ml vode
- 1 jabuka
- Šaka oraha
- Cimet
Priprema:
U manjoj šerpi pomešajte ovsene pahuljice i vodu, pa kuvajte nekoliko minuta dok ne omekšaju. Dodajte rendanu jabuku i kuvajte još kratko. Kada sklonite sa šporeta, pospite cimetom i umešajte seckane orahe.
Zahvaljujući vlaknima i prirodnim mastima, ovaj obrok produžava osećaj sitosti i sprečava nagli pad šećera u krvi.
UŽINA: Banana i bademi
Kada osetite umor ili pad koncentracije pre podne, kombinacija banane i šake badema brzo vraća energiju. Prirodni šećeri i proteini pomažu stabilizaciji glukoze i produžavaju sitost.
RUČAK: Posni pasulj iz rerne bez ulja
Sastojci:
- 300 g belog pasulja
- 1 glavica crnog luka
- 2 šargarepe
- 1 paprika
- 2 čena belog luka
- Lovorov list
- Mlevena paprika
- Biber
Priprema:
Pasulj potopite preko noći. Sutradan ga obarite, prospite prvu vodu, pa nastavite kuvanje dok ne omekša. U vatrostalnu posudu dodajte sitno seckano povrće i začine. Nalijte vodom u kojoj se kuvao pasulj i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Pečenjem bez zaprške dobijate pun, bogat ukus bez kapi ulja.
POSNA SALATA: Leblebije i krastavac bez ulja
Sastojci:
- 4 kašike kuvanih leblebija
- 1 manji krastavac
- 1 čen belog luka
- Sok od pola limuna
- So, biber
- Svež peršun
Priprema:
Iseckajte krastavac na sitne kockice, dodajte leblebije i beli luk. Začinite limunovim sokom, solju i biberom, pa pospite svežim peršunom.
Lagano, osvežavajuće i bogato biljnim proteinima.
VEČERA: Povrtna čorba sa prosom
Sastojci:
- 2 kašike prosa
- 1 šargarepa
- Komad celera
- 1 krompir
- Peršun
- So, biber
Priprema:
Povrće iseckajte, dodajte opran proso i kuvajte dvadesetak minuta. Pred kraj ubacite sitno seckani peršun. Idealna večera koja neće opteretiti stomak pred spavanje.
MANASTIRSKI RECEPTI KOJI SE PRENOSE GENERACIJAMA
Manastirski krompir po receptu sa Hilandara
Sastojci:
- 1 kg krompira
- 300 ml pasiranog paradajza
- Svež peršun
- So
- Voda
Krompir poređajte u šerpu, dodajte so i seckani peršun, pa nalijte vodom tek toliko da ga prekrije. Kuvajte polako, bez žurbe. Kada tečnost skoro uvri, dodajte pasirani paradajz i nastavite kuvanje dok krompir potpuno ne omekša i upije sos.
Tajna ovog jela je u laganom krčkanju koje izvlači punu aromu sastojaka.
Manastirski kolač na vodi
Sastojci:
- 1 šolja vode
- 1 šolja šećera
- 1 šolja meda
- 100 g mlevenih oraha
- 100 g maka
- 1 kesica vanilin-šećera
- Rendana korica limuna
- 2 kašike pekmeza
- Brašno po potrebi
- 1 prašak za pecivo (na 500 g brašna)
- 400 ml šerbeta
Priprema:
Napravite šerbet i podelite ga na dva dela. U jedan deo dodajte vodu, šećer i med, pa dobro sjedinite. Ubacite mak, orahe, koricu limuna, vanilin-šećer i pekmez. Postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo dok ne dobijete gusto testo.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni dok ne porumeni. Vruć kolač prelijte ostatkom šerbeta i ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja.
