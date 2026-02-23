Slušaj vest

Danas počinje Vaskršnji post, najduži i najstroži post u pravoslavnom kalendaru. I dok mnogi na samu pomisao na post „na vodi“ zamišljaju suv hleb i glad do popodneva, istina je potpuno drugačija. Uz malo organizacije, ovaj način ishrane može biti raznovrstan, ukusan i zasitan, bez osećaja težine u stomaku i naglog pada energije.

Post nije samo odricanje od mrsne hrane, već i vreme lične discipline, smirenja i uzdržavanja od loših navika.

  • Post „na vodi“ podrazumeva pripremu posnih jela bez ulja i bez ribe.
  • Post „na ulju“ dozvoljava spremanje hrane sa uljem, ali bez ribe.
  • Post „na ribi“ je najblaži oblik posta i tada je dozvoljena i riba.

DORUČAK: Ovsena kaša sa jabukom, orasima i cimetom

Ovsena kaša sa jabukom, orasima i cimetom. Foto: Shutterstock

Sastojci:

Priprema:

U manjoj šerpi pomešajte ovsene pahuljice i vodu, pa kuvajte nekoliko minuta dok ne omekšaju. Dodajte rendanu jabuku i kuvajte još kratko. Kada sklonite sa šporeta, pospite cimetom i umešajte seckane orahe.

Zahvaljujući vlaknima i prirodnim mastima, ovaj obrok produžava osećaj sitosti i sprečava nagli pad šećera u krvi.

UŽINA: Banana i bademi

banane različite zrelosti i tanjir sa iseckanim bananama na stolu
Foto: Shutterstock

Kada osetite umor ili pad koncentracije pre podne, kombinacija banane i šake badema brzo vraća energiju. Prirodni šećeri i proteini pomažu stabilizaciji glukoze i produžavaju sitost.

RUČAK: Posni pasulj iz rerne bez ulja

Sastojci:

Posni pasulj iz rerne bez ulja
Posni pasulj iz rerne bez ulja Foto: Shutterstock

  • 300 g belog pasulja
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 šargarepe
  • 1 paprika
  • 2 čena belog luka
  • Lovorov list
  • Mlevena paprika
  • Biber

Priprema:

Pasulj potopite preko noći. Sutradan ga obarite, prospite prvu vodu, pa nastavite kuvanje dok ne omekša. U vatrostalnu posudu dodajte sitno seckano povrće i začine. Nalijte vodom u kojoj se kuvao pasulj i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Pečenjem bez zaprške dobijate pun, bogat ukus bez kapi ulja.

POSNA SALATA: Leblebije i krastavac bez ulja

profimedia0752784398.jpg
Foto: Martin Bertrand / AFP / Profimedia

Sastojci:

  • 4 kašike kuvanih leblebija
  • 1 manji krastavac
  • 1 čen belog luka
  • Sok od pola limuna
  • So, biber
  • Svež peršun

Priprema:

Iseckajte krastavac na sitne kockice, dodajte leblebije i beli luk. Začinite limunovim sokom, solju i biberom, pa pospite svežim peršunom.

Lagano, osvežavajuće i bogato biljnim proteinima.

VEČERA: Povrtna čorba sa prosom

profimedia0359504397.jpg
Foto: Profimedia

Sastojci:

  • 2 kašike prosa
  • 1 šargarepa
  • Komad celera
  • 1 krompir
  • Peršun
  • So, biber

Priprema:

Povrće iseckajte, dodajte opran proso i kuvajte dvadesetak minuta. Pred kraj ubacite sitno seckani peršun. Idealna večera koja neće opteretiti stomak pred spavanje.

MANASTIRSKI RECEPTI KOJI SE PRENOSE GENERACIJAMA

Manastirski krompir po receptu sa Hilandara

Krompir
Foto: Profimedia

Sastojci:

  • 1 kg krompira
  • 300 ml pasiranog paradajza
  • Svež peršun
  • So
  • Voda

Krompir poređajte u šerpu, dodajte so i seckani peršun, pa nalijte vodom tek toliko da ga prekrije. Kuvajte polako, bez žurbe. Kada tečnost skoro uvri, dodajte pasirani paradajz i nastavite kuvanje dok krompir potpuno ne omekša i upije sos.

Tajna ovog jela je u laganom krčkanju koje izvlači punu aromu sastojaka.

Manastirski kolač na vodi

profimedia0330076943.jpg
Foto: Profimedia

Sastojci:

  • 1 šolja vode
  • 1 šolja šećera
  • 1 šolja meda
  • 100 g mlevenih oraha
  • 100 g maka
  • 1 kesica vanilin-šećera
  • Rendana korica limuna
  • 2 kašike pekmeza
  • Brašno po potrebi
  • 1 prašak za pecivo (na 500 g brašna)
  • 400 ml šerbeta

Priprema:

Napravite šerbet i podelite ga na dva dela. U jedan deo dodajte vodu, šećer i med, pa dobro sjedinite. Ubacite mak, orahe, koricu limuna, vanilin-šećer i pekmez. Postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo dok ne dobijete gusto testo.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni dok ne porumeni. Vruć kolač prelijte ostatkom šerbeta i ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja.

