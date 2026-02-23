Slušaj vest

Danas počinje Vaskršnji post, najduži i najstroži post u pravoslavnom kalendaru. I dok mnogi na samu pomisao na post „na vodi“ zamišljaju suv hleb i glad do popodneva, istina je potpuno drugačija. Uz malo organizacije, ovaj način ishrane može biti raznovrstan, ukusan i zasitan, bez osećaja težine u stomaku i naglog pada energije.

Post nije samo odricanje od mrsne hrane, već i vreme lične discipline, smirenja i uzdržavanja od loših navika.

Post „na vodi" podrazumeva pripremu posnih jela bez ulja i bez ribe.

Post „na ulju" dozvoljava spremanje hrane sa uljem, ali bez ribe.

Post „na ribi" je najblaži oblik posta i tada je dozvoljena i riba. DORUČAK: Ovsena kaša sa jabukom, orasima i cimetom

Ovsena kaša sa jabukom, orasima i cimetom. Foto: Shutterstock

Sastojci:

5 kašika ovsenih pahuljica

200 ml vode

1 jabuka

Šaka oraha

Cimet

Priprema:

U manjoj šerpi pomešajte ovsene pahuljice i vodu, pa kuvajte nekoliko minuta dok ne omekšaju. Dodajte rendanu jabuku i kuvajte još kratko. Kada sklonite sa šporeta, pospite cimetom i umešajte seckane orahe.

Zahvaljujući vlaknima i prirodnim mastima, ovaj obrok produžava osećaj sitosti i sprečava nagli pad šećera u krvi.

UŽINA: Banana i bademi

Foto: Shutterstock

Kada osetite umor ili pad koncentracije pre podne, kombinacija banane i šake badema brzo vraća energiju. Prirodni šećeri i proteini pomažu stabilizaciji glukoze i produžavaju sitost.

RUČAK: Posni pasulj iz rerne bez ulja Sastojci:

Posni pasulj iz rerne bez ulja Foto: Shutterstock

300 g belog pasulja

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

1 paprika

2 čena belog luka

Lovorov list

Mlevena paprika

Biber

Priprema:

Pasulj potopite preko noći. Sutradan ga obarite, prospite prvu vodu, pa nastavite kuvanje dok ne omekša. U vatrostalnu posudu dodajte sitno seckano povrće i začine. Nalijte vodom u kojoj se kuvao pasulj i pecite na 200 stepeni oko 40 minuta. Pečenjem bez zaprške dobijate pun, bogat ukus bez kapi ulja.

POSNA SALATA: Leblebije i krastavac bez ulja

Foto: Martin Bertrand / AFP / Profimedia

Sastojci: 4 kašike kuvanih leblebija

1 manji krastavac

1 čen belog luka

Sok od pola limuna

So, biber

Svež peršun

Priprema:

Iseckajte krastavac na sitne kockice, dodajte leblebije i beli luk. Začinite limunovim sokom, solju i biberom, pa pospite svežim peršunom.

Lagano, osvežavajuće i bogato biljnim proteinima.

VEČERA: Povrtna čorba sa prosom

Foto: Profimedia

Sastojci: 2 kašike prosa

1 šargarepa

Komad celera

1 krompir

Peršun

So, biber

Priprema:

Povrće iseckajte, dodajte opran proso i kuvajte dvadesetak minuta. Pred kraj ubacite sitno seckani peršun. Idealna večera koja neće opteretiti stomak pred spavanje.

MANASTIRSKI RECEPTI KOJI SE PRENOSE GENERACIJAMA Manastirski krompir po receptu sa Hilandara

Foto: Profimedia

Sastojci:

1 kg krompira

300 ml pasiranog paradajza

Svež peršun

So

Voda

Krompir poređajte u šerpu, dodajte so i seckani peršun, pa nalijte vodom tek toliko da ga prekrije. Kuvajte polako, bez žurbe. Kada tečnost skoro uvri, dodajte pasirani paradajz i nastavite kuvanje dok krompir potpuno ne omekša i upije sos.

Tajna ovog jela je u laganom krčkanju koje izvlači punu aromu sastojaka.

Manastirski kolač na vodi

Foto: Profimedia

Sastojci:

1 šolja vode

1 šolja šećera

1 šolja meda

100 g mlevenih oraha

100 g maka

1 kesica vanilin-šećera

Rendana korica limuna

2 kašike pekmeza

Brašno po potrebi

1 prašak za pecivo (na 500 g brašna)

400 ml šerbeta

Priprema:

Napravite šerbet i podelite ga na dva dela. U jedan deo dodajte vodu, šećer i med, pa dobro sjedinite. Ubacite mak, orahe, koricu limuna, vanilin-šećer i pekmez. Postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo dok ne dobijete gusto testo.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni dok ne porumeni. Vruć kolač prelijte ostatkom šerbeta i ostavite da se potpuno ohladi pre sečenja.

