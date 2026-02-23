Imala je odnose sa 400 muškaraca odjednom zbog izazova i ostala trudna: Njena objava podigla je veliku prašinu - svi se pitaju ko je otac
Kreatorka sadržaja za odrasle Boni Blu objavila je da je trudna nekoliko nedelja nakon što je imala nezaštićeni seks sa oko 400 muškaraca.
U videu objavljenom na njenom Jutjub kanalu u nedelju, 22. februara, Blu je opisala simptome koji su je naveli da poveruje da je trudna:
"Bilo mi je teško, imala sam jake glavobolje, a kada kažem glavobolje, mislim na pravu migrenu. Neki obroci su me terali da ih jedem, a neki obroci su me terali da ih odmah pojedem, inače bih se odmah razbolela.“
Test na trudnoću i potvrda
Blu je odlučila da uradi test na trudnoću, priznajući da je bila „malo nervozna“. Posle nekoliko minuta, vratila se pred kameru da pokaže rezultat.
„To je... pola ružičasto, pola belo. Izgleda kao batak. Da, definitivno sam trudna. Totalno trudna“, rekla je.
Ubrzo nakon toga, zakazala je ultrazvuk, gde je tehničar potvrdio njenu trudnoću. „Oh, to je beba? Ovo je ludo“, dodala je.
Kontroverze i prethodni rekord
Blu je postala poznata po tome što je imala nezaštićeni odnos sa oko 400 muškaraca. Prethodni rekord, navodno, držala je Arijana Džoli 2004. godine sa 65 muškaraca.
Na pitanje kako bi se nosila sa potencijalnom trudnoćom, Blu je za Us Weekly rekla: „To je problem za drugi dan.“ Takođe je rekla da će obavestiti sve učesnike i razgovarati sa njima ako se trudnoća potvrdi.
„Zato sam tog dana uzela uzorke DNK“, objasnila je. „Bilo je važno zapamtiti više od same veličine polnog organa, pa sam dobila njihove uzorke DNK i kontakt informacije.“
Testovi i zdravlje
Svi učesnici su testirani na polno prenosive bolesti pre događaja, a Blu je rekla da će u budućnosti takođe uraditi dodatne testove na polno prenosive bolesti i trudnoću.
„Nisu preduzete dodatne mere predostrožnosti osim standardnog brijanja i tuširanja“, rekla je, dodajući da se osećala „odlično“ nakon događaja. „Ovo je najhidriranija osoba koju sam ikada imala i to pripisujem količini tečnosti koju sam unela.“
Blu je naglasila da je fokus događaja bio „na popunjavanju, a ne na broju“ učesnika, što je ispunilo njena očekivanja.
Video: Ovo je najčešći razlog abortusa u Srbiji