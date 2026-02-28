Slušaj vest

Nakon studija, Marija Guljajeva je započela karijeru ekonomiste u banci u Rostov na Donu.

Lubinda Habazoka je iz Zambije došao u Rostov 1999. godine, upisavši program finansija i kredita, sa specijalizacijom za bankarstvo. Završio je postdiplomske studije, odbranio doktorsku disertaciju i stekao popularnost u Rusiji – ali ne kroz ekonomiju, već kao komičar.

Njegova karijera u humoru počela je slučajno. Želeo je da se vrati kući avionom, ali je naučio ruski, sprijateljio se sa članovima KVN-a i postao rezident Komedi klub. Prvi nastup prihvatio je jer su mu prijatelji trebali crnca za skeč. Brzo je zavoleo ruski humor, putovao na snimanja u Moskvu i ubrzo je postao poznat kao „crno zlato“, zahvaljujući energičnim i duhovitim nastupima.

Ljubav na prvi pogled… uz pomoć prijateljice

Lubinda je želeo ozbiljnu vezu i tražio ženu s kojom se ne bi stideo da izlazi. Prijateljica mu je preporučila Mariju. Isprva, Marija nije shvatala njegove pozive ozbiljno, sve dok se krajem 2009. godine, nakon korporativne zabave, njihovi putevi konačno nisu ukrstili. Posle dugog perioda udvaranja i upoznavanja, prijateljstvo je preraslo u romansu.

Kada je Lubinda 2010. godine dobio posao u Zambiji, obećao je Mariji da će sve pripremiti za njen dolazak. Čim se smestio, pozvao ju je i ona je poletela da započne novi život kraj njega. Ubrzo su se venčali kod Viktorijinih vodopada, a ceremonija u Rostovu na Donu ostala im je za pamćenje kao „pravo venčanje“ sa svim tradicijama i ukrasima.

Novi život u Zambiji

Prve godine u novoj zemlji bile su teške za Mariju – nije govorila jezik, nije razumela običaje i bila je sama. Lubinda ju je podržavao, ali je i sam bio zauzet gradnjom karijere: predavao je na univerzitetu i pisao akademske knjige. Marija je učila engleski, istraživala lokalne prodavnice i polako se privikavala na novi život.

Vremenom je zavolela Zambiju i danas je smatra ravnopravnom domovinom pored Rusije. Na svom blogu piše o životu u zemlji „iz prve ruke“, razbijajući stereotipe o Africi i pokazujući lepotu i izazove života u Zambiji.

Porodični život i farma

Par danas poseduje farmu gde uzgajaju voće i povrće i drže stoku. Iako retko sami obrađuju zemlju, farma im pruža osećaj doma i mesta za vikend odmor. Dve porodice rade na farmi, a povremeno angažuju i dodatne radnike. Marija retko govori o poslu na farmi i izbegava da objavljuje bilo šta što bi moglo narušiti reputaciju njenog muža.

