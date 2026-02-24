Mafini od bundeve idealni su za celu porodicu

Sveža bundeva, tikva, dulek, buća ili ludaja, kako je sve zovu u narodu, u isto vreme energetski je siromašna - 100 g sadrži samo 20 kcal. Bundeva je sastavni deo mnogih vrhunskih jela ne samo zato što je ukusna, već i što je lako probavljiva i nutritivno bogata namirnica. Dalje u tekstu pogledajte recept za brze mafine sa bundevom i cimetom koji su idealni za celu porodicu:

Mafini od bundeve idealni za sve članove porodice Foto: Shutterstock

Sastojci: 200 g očišćene bundeve

3 jaja

50 g suvog grožđa

300 g brašna

1 kesica praška za pecivo

50 g šećera

120 g šećera u prahu

1 mala kašika cimeta

1 kocka putera

0.5 dl mleka

0.5 dl ulja Priprema:

Očistite bundevu od kore, odvojite od nje traženu količinu, iseckajte i stavite u prigodnu šerpu pa prelijte vodom i kuvajte na umerenoj temperaturi. Kada se bundeva skuva, ocedite suvišnu vodu i još toplu bundevu usitnite u elektricnoj seckalici. Pomešajte prosejano brašno sa praškom za pecivo, cimetom i šećerom u prahu. Umutite posebno jaja, mleko, ulje i bundevu, pa postepeno u ovu masu umešajte brašno i suvo grozđe. Uključite rernu da se zagreje na 180 stepeni.

Mafini od bundeve idealni su za celu porodicu Foto: Shutterstock

Kalupe za mafine premažite puterom, napunite ih gotovom smesom i pospite šećerom. Kad se rerna zagreje, pecite mafine 20 minuta, a kad se ohlade možete da ih ukrasite šlagom, mladim sirom, koštunjavim voćem, semenkama, suvim grožđem ili izrendanom čokoladom.

Saveti: Testo će lepše ispasti ako ga pre sipanja u kalupe stavite 30 minuta u frižider, da se dobro rashlasi.

Lakše ćete sipati testo sa bundevom u kalupe za mafine ako kašiku premažete sa malo ulja: testo će samo skliznuti tamo gde treba.

Ako napravite više testa nego što imate kalupa, zamrznite ga i ispecite kad se uželite mafina.

Ako ne pojedete odmah sve mafine, mada je to teško zamisliti, spremite ih u plastičnu posudu u koju treba da stavite krišku jabuke ili pola kriške hleba i dobro zatvorite. Mafini će biti mekani nekoliko dana, kao i oni koje ste odmah pojeli.

Ako nemate spremne korpice za mafine, upotrebite papir za pečenje. Isecite ih na željenu veličinu i ugurajte u kalupe za mafine.

