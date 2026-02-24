Brzi mafini sa bundevom i cimetom: Bogati hranljivim sastojcima, a imaju malo kalorija, idealni ako ste na dijeti
Sveža bundeva, tikva, dulek, buća ili ludaja, kako je sve zovu u narodu, u isto vreme energetski je siromašna - 100 g sadrži samo 20 kcal. Bundeva je sastavni deo mnogih vrhunskih jela ne samo zato što je ukusna, već i što je lako probavljiva i nutritivno bogata namirnica. Dalje u tekstu pogledajte recept za brze mafine sa bundevom i cimetom koji su idealni za celu porodicu:
Sastojci:
- 200 g očišćene bundeve
- 3 jaja
- 50 g suvog grožđa
- 300 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 50 g šećera
- 120 g šećera u prahu
- 1 mala kašika cimeta
- 1 kocka putera
- 0.5 dl mleka
- 0.5 dl ulja
Priprema:
Očistite bundevu od kore, odvojite od nje traženu količinu, iseckajte i stavite u prigodnu šerpu pa prelijte vodom i kuvajte na umerenoj temperaturi. Kada se bundeva skuva, ocedite suvišnu vodu i još toplu bundevu usitnite u elektricnoj seckalici. Pomešajte prosejano brašno sa praškom za pecivo, cimetom i šećerom u prahu. Umutite posebno jaja, mleko, ulje i bundevu, pa postepeno u ovu masu umešajte brašno i suvo grozđe. Uključite rernu da se zagreje na 180 stepeni.
Kalupe za mafine premažite puterom, napunite ih gotovom smesom i pospite šećerom. Kad se rerna zagreje, pecite mafine 20 minuta, a kad se ohlade možete da ih ukrasite šlagom, mladim sirom, koštunjavim voćem, semenkama, suvim grožđem ili izrendanom čokoladom.
Saveti:
- Testo će lepše ispasti ako ga pre sipanja u kalupe stavite 30 minuta u frižider, da se dobro rashlasi.
- Lakše ćete sipati testo sa bundevom u kalupe za mafine ako kašiku premažete sa malo ulja: testo će samo skliznuti tamo gde treba.
- Ako napravite više testa nego što imate kalupa, zamrznite ga i ispecite kad se uželite mafina.
- Ako ne pojedete odmah sve mafine, mada je to teško zamisliti, spremite ih u plastičnu posudu u koju treba da stavite krišku jabuke ili pola kriške hleba i dobro zatvorite. Mafini će biti mekani nekoliko dana, kao i oni koje ste odmah pojeli.
- Ako nemate spremne korpice za mafine, upotrebite papir za pečenje. Isecite ih na željenu veličinu i ugurajte u kalupe za mafine.
