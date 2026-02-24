Slušaj vest

Sveža bundeva, tikva, dulek, buća ili ludaja, kako je sve zovu u narodu, u isto vreme energetski je siromašna - 100 g sadrži samo 20 kcal. Bundeva je sastavni deo mnogih vrhunskih jela ne samo zato što je ukusna, već i što je lako probavljiva i nutritivno bogata namirnica. Dalje u tekstu pogledajte recept za brze mafine sa bundevom i cimetom koji su idealni za celu porodicu:

Mafini od bundeve u korpi i štapići od cimeta
Mafini od bundeve idealni za sve članove porodice Foto: Shutterstock

Sastojci: 

  • 200 g očišćene bundeve
  • 3 jaja
  • 50 g suvog grožđa
  • 300 g brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 50 g šećera
  • 120 g šećera u prahu
  • 1 mala kašika cimeta
  • 1 kocka putera
  • 0.5 dl mleka
  • 0.5 dl ulja

Priprema:

Očistite bundevu od kore, odvojite od nje traženu količinu, iseckajte i stavite u prigodnu šerpu pa prelijte vodom i kuvajte na umerenoj temperaturi. Kada se bundeva skuva, ocedite suvišnu vodu i još toplu bundevu usitnite u elektricnoj seckalici. Pomešajte prosejano brašno sa praškom za pecivo, cimetom i šećerom u prahu. Umutite posebno jaja, mleko, ulje i bundevu, pa postepeno u ovu masu umešajte brašno i suvo grozđe. Uključite rernu da se zagreje na 180 stepeni. 

Mafini od bundeve u posudici
Mafini od bundeve idealni su za celu porodicu Foto: Shutterstock

Kalupe za mafine premažite puterom, napunite ih gotovom smesom i pospite šećerom. Kad se rerna zagreje, pecite mafine 20 minuta, a kad se ohlade možete da ih ukrasite šlagom, mladim sirom, koštunjavim voćem, semenkama, suvim grožđem ili izrendanom čokoladom.

Saveti:

  • Testo će lepše ispasti ako ga pre sipanja u kalupe stavite 30 minuta u frižider, da se dobro rashlasi.
  • Lakše ćete sipati testo sa bundevom u kalupe za mafine ako kašiku premažete sa malo ulja: testo će samo skliznuti tamo gde treba.
  • Ako napravite više testa nego što imate kalupa, zamrznite ga i ispecite kad se uželite mafina.
  • Ako ne pojedete odmah sve mafine, mada je to teško zamisliti, spremite ih u plastičnu posudu u koju treba da stavite krišku jabuke ili pola kriške hleba i dobro zatvorite. Mafini će biti mekani nekoliko dana, kao i oni koje ste odmah pojeli.
  • Ako nemate spremne korpice za mafine, upotrebite papir za pečenje. Isecite ih na željenu veličinu i ugurajte u kalupe za mafine.
Ne propustiteŽenaMafini sa malinama: Brz, lak i jednostavan recept za sve ljubitelje slatkih zalogaja
Mafini sa malinama profimedia0450591374.jpg
ŽenaSočni mafini sa bananom i čokoladom: Poslastica gotova za 20 minuta
mafini-s-kafom-recept.jpg
ŽenaMafini sa borovnicama koji se prave za samo nekoliko minuta: Kombinacija ukusa kojoj nećete odoleti
stockphotocloseupofablueberrymuffinandspoonfulofberriesonawoodenplatewithmuffinsinbackground1181068507.jpg
ŽenaMafini od špageta za sve ljubitelje italijanske kuhinje: Recept za idealan obrok od testenine, može da prođe kao i ručak i večera, a pravi se brzo i jednostavno
screenshot-11.jpg

Pogledajte video: Recept za mafine sa borovnicama

Mafini sa borovnicama  Izvor: Instagram/cookfasteatwell