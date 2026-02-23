Slušaj vest

Jedna objava na društvenim mrežama, ponovo je otvorila staro pitanje - da li se u našim porodicama i dalje više ceni muško dete? Prema navodima iz ponovo viralnog statusa iz 2022. godine, na mreži Iks, jedna žena je u razmaku od dve nedelje bila na krštenju dvoje svojih unučadi - deteta svoje ćerke i deteta svog sina.

Razlika u poklonu bila je očigledna: unuku od ćerke dala je 100 evra, dok je unuku od sina poklonila 300. Kada su je upitali zašto pravi takvu razliku, njen odgovor bio je kratak i jasan: "Pa to mi je unuk od sina."

Stari obrasci u novom vremenu

Ta rečenica bila je dovoljna da izazove burne reakcije na internetu. Mnogi su u tom postupku prepoznali duboko ukorenjeno patrijarhalno shvatanje po kojem je sin "nastavljač loze" i "čuvar prezimena", dok se ćerka doživljava kao neko ko odlazi u "tuđu kuću".

U komentarima su se smenjivale oštre osude. Pojedini su tvrdili da bi na mestu ćerke prekinuli svaki kontakt, dok su drugi upozoravali da se ovakvim gestovima devojčicama od najranijeg detinjstva šalje poruka da vrede manje. Spominjana je i mizoginija kao obrazac ponašanja koji se prenosi s kolena na koleno.

Lična iskustva koja potvrđuju problem

Jedan korisnik podelio je i sopstvenu priču: čovek koji je stekao značajnu imovinu sve je prepisao sinu, dok ćerki nije ostavio ništa. Čak ni nakon njene smrti, stan koji joj je bio obećan nije pripao njenoj ćerki, jer se brat tome usprotivio. Njegovo objašnjenje bilo je jednostavno: "Ima ona oca".

Baka iz Srbije na krštenju jednom unuku dala 100, a drugom 300 evra Foto: Shutterstock

Ovaj primer dodatno je podgrejao raspravu, jer je mnogima zvučao kao potvrda da se isti obrasci i dalje ponavljaju.

Privatna stvar ili društveni problem?

Tek retki komentari stali su u odbranu bake, uz argument da svako ima pravo da svojim novcem raspolaže kako želi i da je to isključivo privatna odluka.

Ipak, većina učesnika rasprave saglasna je da suština priče nije u samoj novčanoj razlici. Nije sporno 200 evra, već simbolika koja stoji iza tog čina. Za mnoge, takva poruka deluje bolno poznato - kao podsetnik da ravnopravnost u porodici još uvek nije u potpunosti dostignuta.

Pogledajte video: Svekrva o odnosu sa sinom i snajom