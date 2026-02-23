Bila sam sa muškarcima od 18 do 65 godina: U ovoj dobi su najbolji u krevetu, sve drugo je laž (Foto)
Model sa OnlyFans-a, Arabela Mia, otvoreno je govorila o svom seksualnom životu i o tome kako pokušava da pomogne muškarcima da budu bolji u krevetu.
Arabela, koja ima 27 godina i koja je otkrila da spava sa muškarcima različitih godina, nije stidljiva kada je u pitanju ono što želi tokom intimnih trenutaka.
"Veoma sam direktna u spavaćoj sobi i nemam problem da muškarcu pokažem šta volim", rekla je za Jam Pres.
Nažalost, poznato je da mnoge žene glume orgazme jer muškarci često ne mogu da zadovolje partnerku.
"Mnoge žene ne kažu muškarcu šta žele - a volela bih da to čine."
Starost nije presudna za zadovoljstvo
Arabela je dodala da godine partnera zapravo nisu presudne kada je zadovoljstvo u pitanju. Dok mnogi veruju da su stariji partneri iskusniji i bolji u krevetu, Mia kaže da je to mit.
"Spavala sam sa ljudima u dobi od 18 do 65 godina i to je mit da su stariji muškarci bolji u krevetu", rekla je i dodala da muškarci preko 40 godina deluju strastvenije tokom seksa.
Takođe je istakla da samo određene starosne grupe muškaraca - 30 godina i više, zapravo vode računa o predigri.
"Srela sam mnogo ljubavnika koji misle da je seks samo penetracija i ne trude se da vas prethodno zagreju - sve je to za njih isto i brzo postane dosadno", rekla je za Jam Pres.
Mlađi muškarci žele da zadovolje
S druge strane, mlađi partneri su više fokusirani na performans i žele da zadovolje svoju partnerku.
"Kada su malo mlađi, zaista se trude da se postaraju da uživam - i to mi se definitivno više sviđa."
Jasno je da Arabela, kao i mnoge druge žene, želi da seks bude zabavan i za nju.
"Na kraju dana, ne vodimo ljubav sa muškarcima zbog vežbanja - i mi zaslužujemo da uživamo."
Arabela je objasnila da, ako je potrebno, pokazuje muškarcima šta žene vole i vodi im ruke kako bi ih naučila. Srećom, muškarci sa kojima spava su pozitivno reagovali na njene savete.
"Ne shvataju to lično jer znaju da im pomažem, a koji muškarac ne želi da bude dobar u krevetu? Žene sa kojima budu spavali sledeći put bi trebalo da mi zahvaljuju", zaključila je Arabela Mia.
(Kurir.rs/NYPost)
