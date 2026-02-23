Slušaj vest

Model sa OnlyFans-a, Arabela Mia, otvoreno je govorila o svom seksualnom životu i o tome kako pokušava da pomogne muškarcima da budu bolji u krevetu.

Arabela, koja ima 27 godina i koja je otkrila da spava sa muškarcima različitih godina, nije stidljiva kada je u pitanju ono što želi tokom intimnih trenutaka.

"Veoma sam direktna u spavaćoj sobi i nemam problem da muškarcu pokažem šta volim", rekla je za Jam Pres.

Nažalost, poznato je da mnoge žene glume orgazme jer muškarci često ne mogu da zadovolje partnerku.

U galeriji pogledajte fotografije Arabele Mie:

1/5 Vidi galeriju Arabela Mia - OnlyFans model Foto: Printscreen/Instagram/greengirlbellauk

"Mnoge žene ne kažu muškarcu šta žele - a volela bih da to čine."

Starost nije presudna za zadovoljstvo

Arabela je dodala da godine partnera zapravo nisu presudne kada je zadovoljstvo u pitanju. Dok mnogi veruju da su stariji partneri iskusniji i bolji u krevetu, Mia kaže da je to mit.

"Spavala sam sa ljudima u dobi od 18 do 65 godina i to je mit da su stariji muškarci bolji u krevetu", rekla je i dodala da muškarci preko 40 godina deluju strastvenije tokom seksa.

Takođe je istakla da samo određene starosne grupe muškaraca - 30 godina i više, zapravo vode računa o predigri.

Arabela Mia - OnlyFans model Foto: Printscreen/Instagram/greengirlbellauk

"Srela sam mnogo ljubavnika koji misle da je seks samo penetracija i ne trude se da vas prethodno zagreju - sve je to za njih isto i brzo postane dosadno", rekla je za Jam Pres.

Mlađi muškarci žele da zadovolje

S druge strane, mlađi partneri su više fokusirani na performans i žele da zadovolje svoju partnerku.

"Kada su malo mlađi, zaista se trude da se postaraju da uživam - i to mi se definitivno više sviđa."

Jasno je da Arabela, kao i mnoge druge žene, želi da seks bude zabavan i za nju.

"Na kraju dana, ne vodimo ljubav sa muškarcima zbog vežbanja - i mi zaslužujemo da uživamo."

Arabela Mia - OnlyFans model Foto: Printscreen/Instagram/greengirlbellauk

Arabela je objasnila da, ako je potrebno, pokazuje muškarcima šta žene vole i vodi im ruke kako bi ih naučila. Srećom, muškarci sa kojima spava su pozitivno reagovali na njene savete.

"Ne shvataju to lično jer znaju da im pomažem, a koji muškarac ne želi da bude dobar u krevetu? Žene sa kojima budu spavali sledeći put bi trebalo da mi zahvaljuju", zaključila je Arabela Mia.

Pogledajte video: Najpopularniji model na OnlyFansu