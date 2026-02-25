Slušaj vest

Maja Novak je nakon završenih studija na Fakultetu za turizam započela desetogodišnju karijeru u jahtnoj industriji. Njen život je već dugo, najpre zbog posla, a poslednjih godina i zbog ljubavi, vezan za inostranstvo.

Na jahtama je radila kao glavna stjuardesa, gde je opsluživala najbogatije klijente, obučavala osoblje, brinula o logistici, nabavci i pripremi dokumentacije, kao i o brojnim drugim organizacionim zadacima.

Rad za elitu i arapsku kraljevsku porodicu

Nakon godina provedenih na moru, vratila se na kopno, ali je ostala u sferi luksuznog turizma. Danas vodi projekte uređenja enterijera privatnih prestižnih rezidencija. Kako ističe, posao je veoma sličan radu na jahti, jer podrazumeva najviše standarde i diskreciju za imućne klijente.

Prema njenim rečima, takvi gosti imaju izuzetno visoke zahteve. Žive u svetu u kojem je gotovo sve moguće, a ono što sami ne mogu da ostvare - očekuju da za njih realizuje osoblje. Ipak, naglašava da to ne važi za sve, jer su često radili i za porodice koje su samo želele miran odmor i uživanje.

Posebno iskustvo bilo je angažovanje za arapsku kraljevsku porodicu. Kako objašnjava, nikada nisu znali koliko će se dugo zadržati na jahti – nekada dan, a nekada i tri meseca. Zbog ograničenog prostora na brodu i nepredvidivog trajanja boravka, logistika je bila izuzetno zahtevna. Saradnja sa marinama i lokalnim dobavljačima bila je presudna kako bi sve porudžbine stizale na vreme.

"Odgovor da nečega nema ili da se to ne može nabaviti - nije postojao. To je bilo najteže", opisala je Maja Novak.

Osim hrane, izazov je predstavljalo i zbrinjavanje brojnih članova pratnje kraljevske porodice, kojih je bilo oko 150. Za njih su morali da obezbede dodatne jahte - za medicinsko osoblje, obezbeđenje i ostale članove tima kao i hotelski smeštaj.

Održivi pristup i sedam kontejnera hrane

Iako su u svakom trenutku morali biti spremni na iznenadne dolaske, Maja Novak naglašava da su se trudili da ne bacaju hranu.

"Vrlo sam orijentisana ka održivosti - istina je da jahte same po sebi nisu održive, ali smo vodili računa da se hrana ne baca. Posada je bila brojna, pa se sve moglo potrošiti. Kada je u jednoj rezidenciji ostalo šest ili sedam kontejnera hrane, podelili smo je lokalnom osoblju, a u nekim slučajevima donirali u humanitarne svrhe.“

Dodaje da su "nemogući zahtevi" često zapravo niz sitnih želja koje se tokom dana nagomilaju. Navodi primer gostiju koji jedu isključivo banane sa smeđim tačkicama, što zahteva stalnu koordinaciju sa lokalnim agentima. Slične specifičnosti postojale su za gotovo svaku od stotinu namirnica koje su naručivali.

Učenje o kulturama i protokolu

Rad sa gostima iz različitih kulturnih sredina podstakao ju je da samostalno proučava istoriju i običaje pojedinih zemalja, jer formalne obuke nisu postojale. Stečeno znanje prenosila je kolegama.

"Važno je biti radoznao i stalno učiti", istakla je.

Kada je reč o protokolu arapske kraljevske porodice, navodi da nikada ništa nije bilo zapisano, već su se informacije prenosile usmeno zbog diskrecije.

"Ništa ne sme biti zapisano, jer je reč o ličnim informacijama, poput toga kada neko ide na spavanje."

Život i rad u Švajcarskoj

Poslednjih godina projektno radi na uspostavljanju i uređenju luksuznih rezidencija širom Evrope. Ove zime mesec dana provela je u Davosu, gde je radila na planinskoj luksuznoj rezidenciji.

Kaže da joj se Švajcarska dopala zbog smirenih ljudi i prirode slične slovenačkoj. Posebno je uživala u vožnji vozom, ističući tačnost švajcarskih železnica i prelepe pejzaže. Ipak, navodi da je zemlja izuzetno skupa - kafa košta između pet i sedam evra, pica od 25 do preko 30 evra, a karta za voz koja bi u Sloveniji koštala deset evra, tamo je gotovo 70.

Život u Dalmaciji

Kada ne radi, Maja Novak živi u Dalmaciji sa partnerom iz Hrvatske. Nedavno su se preselili iz Makarske u Trogir. Ističe da joj se dopada dalmatinski način života - opuštenost, druželjubivost i velikodušnost ljudi koji rado dele domaće proizvode i druge sitnice. Trogir, sa starim gradskim jezgrom pod zaštitom Uneska, posebno joj je prirastao srcu. Ipak, kritikuje odnos prema životnoj sredini, naročito neodvajanje otpada i bacanje smeća u prirodu.

"Fjaka" i ritam van sezone

Život u Dalmaciji prati turističku sezonu od sredine aprila do sredine oktobra. Tada se intenzivno radi, dok je ostatak godine rezervisan za odmor, druženje i putovanja. Van sezone vlada opušten tempo, a nedeljni odmor i "fjaka" - stanje potpunog opuštanja i lenjosti, imaju posebno mesto.

Maja Novak primećuje razliku u odnosu na Sloveniju, gde je, kako kaže, uvek prisutna potreba da se nešto radi - bilo da je reč o kućnim poslovima ili izletima. Takođe naglašava da je rast cena postao izazov i u svakodnevnom životu u Hrvatskoj.

