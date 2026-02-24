Slušaj vest

Dijetetičari već dugo preporučuju uključivanje lososa u obroke, jer studije pokazuju da će ljudi koji ga jedu verovatnije biti mršaviji i zdraviji.

Naučnici s Univerziteta Kolorado veruju da su identifikovali najmanje četiri jedinjenja u ribi za koja kažu da mogu da smanje "loš" holesterol.

Foto: Shutterstock

To je masna supstanca koja se nakuplja u krvnim sudovima i oštećuje ih, povećavajući šanse za moždani i srčani udar. Njihova nova studija, objavljena u časopisu Journal of Nutrition, pokazala je da jedući losos možete uneti najmanje 30 metabolita – supstanci koje nastaju tokom probave ili drugih hemijskih procesa.

Četiri od ovih metabolita povezana su sa značajnim poboljšanjem kardiovaskularnog zdravlja. U studiji su istraživači zamolili 41 učesnika u starosnog doba od 30 do 69 godina da jedu mediteransku ishranu, uključujući raznovrsnu ribu, nemasno meso, celovite žitarice i voće i povrće.

Foto: Shutterstock

Zatim su analizom krvi i drugim ispitivanjima procenili koliko im je zdrav kardiovaskularni sistem. Ispitivanja su rađena pre i posle dijete.

Dijeta je uključivala dva obroka lososa nedeljno u dva perioda od pet nedelja, s mesec dana pauze između. Učesnici su bili gojazni, ali niko nije imao aktivna metabolička stanja poput dijabetesa tipa 2, piše Daily Mail, a prenosi Stil.

Foto: Shutterstock

Uzorci hrane dati učesnicima takođe su analizirani u laboratoriji kako bi se odredili njihovi metaboliti. Istraživači su pronašli ukupno 1518 jedinjenja u hrani, ali samo 508 je bilo jedinstveno za lososa.

Ako su istraživači pronašli jedinjenje u lososu, ali ne i u bilo kojoj drugoj hrani, kategorisali su ga kao jedinjenje specifično za lososa.

Foto: Shutterstock

Otkrili su povećanje dva jedinjenja specifična za lososa i dva metabolita za koje se odavno zna da snižavaju holesterol i da su povezani sa zdravijim kardiovaskularnim sistemom.

Mnoge od tih supstanci bile su masti, nudeći dodatne dokaze o zdravstvenim dobrobitima omega-3 masnih kiselina koje se nalaze u ribi.

Istraživanja nordijske ishrane povezuju je sa boljim holesterolom, kontrolom šećera u krvi i umjerenim gubitkom težine u poređenju sa zapadnim stilovima ishrane Foto: Shutterstock

Štaviše, otkrili su da su oni s visokim nivoima ovih supstanci u krvi imali veće smanjenje ukupnog holesterola, holesterola lipoproteina niske gustine, triglicerida i apolipoproteina B, markera bolesti srca.

"Prvi smo identifikovali bioaktivna jedinjenja specifična za lososa koji povećavaju plazmu nakon konzumiranja mediteranske ishrane s jednim do dva fileta lososa nedeljno", napisali su istraživači.

Divlji pacifički losos generalno se smatra najzdravijim. Studija objavljena prošle godine pokazala je da vam prelazak sa standardne zapadnjačke ishrane na mediteransku ishranu može da pomogne da živite duže.

