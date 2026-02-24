Kako ispržiti ribu, a da se ne zalepi za tiganj

Prženje ribe može delovati lako, ali često izaziva probleme – meso se raspada ili prianja za tiganj. Do ovoga može doći iz više razloga. Riba koja je nekoliko puta zamrzavana gubi prirodnu čvrstinu, dok mekše vrste, poput bakalara, prirodno teže zadržavaju oblik. Takođe, nedovoljno zagrejano ulje i stalno okretanje fileta tokom prženja često dovode do raspadanja.

Priprema ribe pre prženja

Pravilna priprema značajno smanjuje rizik od raspadanja. Pre nego što riba dođe na tiganj, dobro je posoliti je i ostaviti da odmori 15–20 minuta. Alternativa je kratko natapanje u slanoj vodi, što pomaže da meso postane čvršće, a zatim ribu isperite i pripremite za kuvanje. Kod zamrznutih fileta preporučuje se da budu blago zaleđeni, jer potpuno odmrznuti gube oblik. Neke ribe, poput jesetre, mogu se na kratko potopiti u vruću vodu pre prženja kako bi se očuvala struktura.

Pohovanje i zaštita od lepljenja

Za zaštitu od lepljenja i postizanje hrskave korice, riba se može uvaljati u brašno ili prezle. Još jedan trik je testo od jaja i brašna, koje istovremeno čuva sočnost i stvara barijeru između fileta i ulja.

Pravilna tehnika prženja

Tiganj i ulje moraju biti dovoljno zagrejani pre nego što riba u njega stigne. Filete stavite u ulje i ostavite ih da miruju nekoliko minuta, dok se formira korica. Tek potom ih pažljivo okrenite i dovršite prženje. Vreme kuvanja zavisi od debljine i vrste ribe.

Saveti za sočnu i hrskavu ribu

Uz dobar izbor ribe, pažljivu pripremu i strpljivu tehniku, moguće je pripremiti savršeno hrskavu i sočnu ribu koja se ne lepi za tiganj, čime prženje postaje jednostavno i uspešno.

