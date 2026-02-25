Recept za posni čokoladni kolač idealan je za svačije nepce, a pravi se očas posla.
Posni kolač sa čokoladom idealna je poslastica za vaskršnji post: Sočan je, jeftin i lako se sprema
Za vreme uskršnjeg posta svakoj domaćici ponekad ponestane ideja šta bi mogla da spremi da se njeni ukućani ili gosti zaslade. Recept za posni čokoladni kolač idealan je za svačije nepce, a pravi se očas posla.
Posni čokoladni kolači idealni za vaskršnji post Foto: Profimedia
Sastojci:
- 1.5 šolja šećera
- 1.5 čaša kisele vode
- 2 male šolje ulja
- 2 šolje brašna
- 1/2 kesice cimeta
- 1 mala kašika sode bikarbone
- 3 kašike džema
Posni čokoladni kolači idealni za vaskršnji post Foto: Shutterstock
Sastojci za fil:
- 100/150 g posne čokolade
- 1 velika kašika ulja
- malo džema ili marmelade
Priprema:
Posni čokoladni kolači idealni za vaskršnji post Foto: Shutterstock
Umutite sve sastojke i pecite u pobrašnjenom tiganju oko 30 do 40 minuta. Vruć kolač premažite džemom i prelijte otopljenom čokoladom u koju ste dodali ulje. Kolač možete da ukrasite orasima, voćem i šlagom koji se pravi s vodom. Ako umesto kisele vode stavite mleko, dobićete masniju verziju kolača.
