Za vreme uskršnjeg posta svakoj domaćici ponekad ponestane ideja šta bi mogla da spremi da se njeni ukućani ili gosti zaslade. Recept za posni čokoladni kolač idealan je za svačije nepce, a pravi se očas posla.

Čokoladni kolač na tamno zelenom tanjiru
Posni čokoladni kolači idealni za vaskršnji post Foto: Profimedia

Sastojci:

  • 1.5 šolja šećera
  • 1.5 čaša kisele vode
  • 2 male šolje ulja
  • 2 šolje brašna
  • 1/2 kesice cimeta
  • 1 mala kašika sode bikarbone
  • 3 kašike džema
Tri sočna čokoladna kolača na drvenoj dasci
Posni čokoladni kolači idealni za vaskršnji post Foto: Shutterstock

Sastojci za fil:

  • 100/150 g posne čokolade
  • 1 velika kašika ulja
  • malo džema ili marmelade

Priprema:

Čokoladni kolači na belom tanjiru
Posni čokoladni kolači idealni za vaskršnji post Foto: Shutterstock

Umutite sve sastojke i pecite u pobrašnjenom tiganju oko 30 do 40 minuta. Vruć kolač premažite džemom i prelijte otopljenom čokoladom u koju ste dodali ulje. Kolač možete da ukrasite orasima, voćem i šlagom koji se pravi s vodom. Ako umesto kisele vode stavite mleko, dobićete masniju verziju kolača.

Pogledajte video: Kako da napravite posni sutlijaš

Kako da napravite kremast sutlijaš bez kravljeg mleka Izvor: TikTok/thecollegechefs