Ako ste ljubitelj italijanske kuhinje, a skoro svi je obožavaju, onda sigurno volite i lazanje , jedno od najpopularnijeg jela . Napravite posnu verziju ovog čuvenog jela, tako što ćete originalni bešamel zameniti posnim, a mleveno meso povrćem. Uživaćete u svakom zalogaju, a još jedna prednost je što se brzo sprema.

Priprema:

U tiganju zagrejte malo ulja, pa dodajte seckani crni luk. Kada omekša dodajte i seckani beli luk, a posle minut i seckanu šargarepu, kao i koren peršuna i papriku. Kada povrće malo omekša dodajte i oprane i seckane tikvice i patlidžan, pa dobro promešajte. Zatim posolite, pobiberite, pospite italijanskim začinom i slatkom paprikom. Promešajte i dodajte paradajz pastu i pelat. Sve lepo sjedinite i krčkajte još 5 minuta, pa sklonite sa šporeta. Rastopite margarin, pa dodajte brašno i kuvajte još 2 minuta, uz brzo mešanje. Zatim sipajte posnu pavlaku za kuvanje, posolite, pobiberite i pospite muskatnim oraščićem. Kuvajte dok se ne zgusne, pa sklonite sa šporeta. U tepsiju poređajte kore, pa prelijte bešamelom, a onda sipajte povrće i rasporedite. Ređajte tako dok ne utrošite sve sastojke, a poslednji red treba da bude povrće. Pospite rendanim sirom i pecite na 200°C oko 20 minuta.