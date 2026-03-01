Slušaj vest

Posni grašak je pravo malo podsećanje na detinjstvo, dane kada se ručak krčkao satima, a miris iz kuhinje okupljao celu porodicu za stolom. Nema raskošnih sastojaka ni komplikovanih tehnika, upravo u toj jednostavnosti krije se njegova čar.

Ovo je jelo koje se sprema lako, od namirnica koje gotovo uvek imamo kod kuće, a pruža osećaj topline i sitosti koji retko šta može da nadmaši. Posni grašak idealan je za dane posta, ali i za trenutke kada vam treba lagan, domaći obrok bez mnogo masnoće i teške hrane.

Posni grašak po receptu naših baka Foto: Shutterstock

Slatkasti ukus graška, blaga aroma dinstanog luka i fina, blago zgusnuta tekstura čine ga savršenim izborom za porodični ručak tokom cele godine. Uz par kriški hleba ili svežu salatu, dobijate kompletan i izbalansiran obrok koji prija i velikima i malima.

Recept za posni grašak Sastojci: 500 g graška (svežeg ili zamrznutog)

1 veća glavica crnog luka

1 šargarepa

1 krompir (po želji, za gušću strukturu)

2 čena belog luka

1 kašika brašna

1 kašičica mlevene crvene paprike

1 lovorov list

So i biber po ukusu

Malo svežeg peršuna

3, 4 kašike ulja

Oko 700 ml vode

Posni grašak po receptu naših baka Foto: Printscreen/Bakina Kuhinja

Priprema:

U dubljoj šerpi zagrejte ulje, pa dodajte sitno seckan crni luk. Dinstajte ga na srednjoj temperaturi dok ne omekša i dobije blagu zlatnu boju upravo on daje osnovu ukusa celom jelu. Kada luk postane staklast, ubacite šargarepu isečenu na kolutiće i krompir na kockice (ako ste odlučili da ga koristite). Kratko propržite da povrće pusti aromu.

Zatim dodajte sitno seckan beli luk i sve zajedno promešajte. Ubacite grašak i lovorov list, pa nalijte vodom toliko da svi sastojci budu pokriveni. Ostavite da se lagano kuva na umerenoj vatri oko 20 do 30 minuta, dok povrće ne omekša, a ukusi se sjedine.

Pred sam kraj pripreme razmutite brašno sa malo hladne vode, umešajte mlevenu papriku i polako sipajte u šerpu uz stalno mešanje kako bi se dobila fina, blago kremasta gustina. Ostavite da provri još nekoliko minuta, pa začinite solju i biberom prema ukusu. Na kraju pospite sitno seckanim peršunom koji će dati svežinu i dodatnu aromu.

Tanjir toplog posnog graška pokazuje da za dobar obrok nisu potrebni skupi sastojci niti komplikovane tehnike. Jednostavan, hranljiv i mirisan, ovaj klasik domaće kuhinje lako se uklapa i kao glavno jelo i kao prilog. Kada vam zatreba nešto poznato, domaće i utešno – grašak je uvek pravi izbor.

