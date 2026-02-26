Slušaj vest

Jedna žena pokrenula je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je objavila snimak u kojem tvrdi da zna jedini ispravan način pripreme kajgane. Njena metoda podelila je internet – dok su je jedni napali bez zadrške, drugi tvrde da jaja nikada nisu bila kremastija.

Viralni snimak zapalio Instagram

U videu koji je za kratko vreme postao viralan na Instagramu, ona razbija četiri jaja direktno u tiganj, bez prethodnog mućenja u činiji. Najpre peče belanca, a zatim u njih umeša žumanca.

– Ako vas niko nije naučio kako se pravilno pravi kajgana, evo kako to ide. Prvo ispečete belanca. Onda umešate žumanca. Tako dobijate najbogatiju i najkremastiju teksturu. Probajte pa mi recite da grešim – poručila je u opisu objave.

Dodala je i da se, nakon što probate ovu tehniku, „nikada više nećete vratiti mućenju jaja u činiji pre nego što ih sipate u tiganj“.

Snimak je eksplodirao na mrežama – skupio je više od 29,6 miliona pregleda i preko 184.000 lajkova, a komentari su se nizali brzinom svetlosti.

Podeljena mišljenja: „Pokrenula si građanski rat“

Dok su jedni bili oduševljeni, drugi nisu imali milosti.

– Neverovatno! Molim te, nemoj više nikada da objavljuješ kulinarski sadržaj – napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

– Mislim da tebe niko nije naučio kako se zapravo pripremaju jaja…

Ipak, bilo je i onih koji su stali u njenu odbranu:

– O, Bože, da! Obožavam da ih pravim na ovaj način – glasio je jedan od pozitivnih komentara.

Sama autorka se našalila na račun cele situacije:

– Napravila sam kremastu kajganu i slučajno izazvala građanski rat…

Šta kažu profesionalni kuvari?

Kada je reč o savršeno kremastoj kajgani, stručnjaci imaju nešto drugačiji pristup. Prema preporukama portala BBC Good Food, jaja bi najpre trebalo umutiti u činiji sa malo pavlake ili mleka i prstohvatom soli, dok se smesa potpuno ne sjedini.

kajgana

Nakon toga se u tiganju otopi malo maslaca, smesa se sipa i ostavi da miruje oko dvadesetak sekundi. Tek tada se lagano podiže sa dna i pažljivo preklapa drvenom varjačom, kako bi tekstura ostala mekana i sočna.

Zašto je drvena varjača bolji izbor?

Stručnjaci već godinama savetuju upotrebu drvenog pribora, posebno kada je reč o neprijanjajućim tiganjima. Portal UPMC Health Beat navodi da metalne i tvrde plastične kašike mogu oštetiti površinu tiganja i napraviti ogrebotine u kojima se zadržavaju nečistoće.

