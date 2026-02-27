Jedno dugme na mašini za veš pravi ogromnu razliku na računu: Evo kako da perete pametnije i jeftinije
Analize evropskih udruženja potrošača pokazuju da čak 85 odsto energije koju mašina za veš potroši odlazi isključivo na zagrevanje vode. To znači da svaki put kada izaberete višu temperaturu, direktno povećavate trošak električne energije.
Drugim rečima – promena jednog dugmeta menja ceo račun.
Zlatno pravilo koje većina ignoriše
Stručnjaci su jasni: za većinu svakodnevne garderobe sasvim je dovoljno pranje na 30 do 40 stepeni. Sve iznad toga treba da bude izuzetak, a ne pravilo.
Program na 90 stepeni može potrošiti i do četiri puta više struje nego ciklus na 40. Ako sve perete „za svaki slučaj“ na visokoj temperaturi, taj oprez plaćate svakog meseca.
Ali temperatura je samo deo priče. Ušteda dolazi iz kombinacije nekoliko navika koje prave razliku već na prvom sledećem računu.
Najskuplje greške koje pravimo
Poluprazan bubanj
Mašina troši gotovo istu količinu energije bez obzira na to da li je poluprazna ili puna. Zato su česta mala pranja jedna od najskupljih navika. Sačekajte da napunite bubanj (u okviru dozvoljene težine) pre nego što uključite mašinu.
Ignorisanje Eco programa
Eco program nije marketinški trik. Moderni uređaji prilagođavaju potrošnju vode, temperaturu i trajanje ciklusa kako bi smanjili ukupnu potrošnju energije. Iako traje duže, troši manje struje.
Pretpranje bez potrebe
Savremeni deterdženti su dovoljno efikasni da uklone većinu nečistoća bez dodatnog ciklusa. Pretpranjem samo produžavate rad mašine i povećavate potrošnju.
Manje deterdženta = manji račun
Višak deterdženta ne znači čistiji veš. Naprotiv – više pene zahteva dodatna ispiranja, što znači veću potrošnju vode i struje.
Precizno doziranje omogućava mašini da radi optimalno, smanjuje opterećenje uređaja i čuva budžet.
Da li je 40 stepeni i dalje standard?
Decenijama je 40 stepeni važilo za sigurnu zonu. Danas, zahvaljujući naprednim deterdžentima i modernim mašinama, pranje na 20 ili 30 stepeni često je sasvim dovoljno.
Razlika na mesečnom nivou možda ne deluje dramatično, ali na godišnjem nivou postaje ozbiljna cifra.
Niže temperature:
- čuvaju boje
- produžavaju vek tkanine
- smanjuju oštećenje vlakana
- troše znatno manje energije
Naravno, postoje izuzeci. Peškiri, posteljina i belo rublje zahtevaju više temperature, oko 60 stepeni, radi održavanja higijene. Ali to su specifične situacije, ne svakodnevna rutina.
Pametno pranje danas znači manji račun sutra – bez kompromisa po pitanju čistoće.
(Kurir.rs/Ona)
Bonus video: Kako dubinski očistiti veš mašinu