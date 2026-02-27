Slušaj vest

Analize evropskih udruženja potrošača pokazuju da čak 85 odsto energije koju mašina za veš potroši odlazi isključivo na zagrevanje vode. To znači da svaki put kada izaberete višu temperaturu, direktno povećavate trošak električne energije.

Drugim rečima – promena jednog dugmeta menja ceo račun.

Zlatno pravilo koje većina ignoriše

Stručnjaci su jasni: za većinu svakodnevne garderobe sasvim je dovoljno pranje na 30 do 40 stepeni. Sve iznad toga treba da bude izuzetak, a ne pravilo.

Program na 90 stepeni može potrošiti i do četiri puta više struje nego ciklus na 40. Ako sve perete „za svaki slučaj“ na visokoj temperaturi, taj oprez plaćate svakog meseca.

Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije Foto: Shutterstock

Ali temperatura je samo deo priče. Ušteda dolazi iz kombinacije nekoliko navika koje prave razliku već na prvom sledećem računu.

Najskuplje greške koje pravimo Poluprazan bubanj

Mašina troši gotovo istu količinu energije bez obzira na to da li je poluprazna ili puna. Zato su česta mala pranja jedna od najskupljih navika. Sačekajte da napunite bubanj (u okviru dozvoljene težine) pre nego što uključite mašinu.

Ignorisanje Eco programa

Veš mašina može da vam uveća račun za struju Foto: Shutterstock

Eco program nije marketinški trik. Moderni uređaji prilagođavaju potrošnju vode, temperaturu i trajanje ciklusa kako bi smanjili ukupnu potrošnju energije. Iako traje duže, troši manje struje.

Pretpranje bez potrebe

Savremeni deterdženti su dovoljno efikasni da uklone većinu nečistoća bez dodatnog ciklusa. Pretpranjem samo produžavate rad mašine i povećavate potrošnju.

Manje deterdženta = manji račun

Višak deterdženta ne znači čistiji veš. Naprotiv – više pene zahteva dodatna ispiranja, što znači veću potrošnju vode i struje.

Precizno doziranje omogućava mašini da radi optimalno, smanjuje opterećenje uređaja i čuva budžet.

Foto: Shutterstock

Da li je 40 stepeni i dalje standard?

Decenijama je 40 stepeni važilo za sigurnu zonu. Danas, zahvaljujući naprednim deterdžentima i modernim mašinama, pranje na 20 ili 30 stepeni često je sasvim dovoljno.

Razlika na mesečnom nivou možda ne deluje dramatično, ali na godišnjem nivou postaje ozbiljna cifra.

Niže temperature: čuvaju boje

produžavaju vek tkanine

smanjuju oštećenje vlakana

troše znatno manje energije

Naravno, postoje izuzeci. Peškiri, posteljina i belo rublje zahtevaju više temperature, oko 60 stepeni, radi održavanja higijene. Ali to su specifične situacije, ne svakodnevna rutina.

Pametno pranje danas znači manji račun sutra – bez kompromisa po pitanju čistoće.

(Kurir.rs/Ona)

Bonus video: Kako dubinski očistiti veš mašinu