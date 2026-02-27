

Sastojci:

300g špageta

200g slanine (pančeta ili guanciale - svinjski obrazi)

4 jaja (ili 3 žumanca i 1 celo jaje)

100g rendanog sira

Sveže mleveni crni biber

So (za vodu u kojoj se kuva pasta)



Priprema:

Iseckajte slaninu na kockice ili trakice i pržite je na tiganju dok ne postane hrskava. Ako je slanina manje masna, dodajte kašiku maslinovog ulja.

Kuvajte špagete u slanoj kipućoj vodi dok ne budu al dente (skuvane, ali čvrste pod zubom). U činiji umutite jaja/žumanca sa rendanim sirom i obilnom količinom mlevenog bibera dok se ne sjedini. Procedite testeninu, ali sačuvajte šoljicu vode u kojoj se kuvala. Prebacite vrelu testeninu direktno u tiganj sa slaninom (sklonjen sa vatre).

Prelijte smesu od jaja preko testenine. Brzo mešajte, dodajući malo tople vode od kuvanja paste (po potrebi), dok se jaja ne pretvore u kremast sos od toplote testenine. Ne vraćajte na jaku vatru kako se jaja ne bi zgrušala.