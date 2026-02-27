Ovu grešku svi prave kada pripremaju pastu karbonaru: U originalnom receptu nema sastojka koji mnogi dodaju
Originalna italijanska karbonara priprema se bez pavlake za kuvanje, koristeći jaja, sir parmezan i slaninu (pančeta/guanciale) za kremasti sos. Skuvajte 300g špageta al dente, propržite 200g slanine, a posebno umutite 4 žumanca sa 100g rendanog sira i biberom. Pomešajte toplo sa testeninom van ringle uz dodatak malo vode od kuvanja.
Sastojci:
300g špageta
200g slanine (pančeta ili guanciale - svinjski obrazi)
4 jaja (ili 3 žumanca i 1 celo jaje)
100g rendanog sira
Sveže mleveni crni biber
So (za vodu u kojoj se kuva pasta)
Priprema:
Iseckajte slaninu na kockice ili trakice i pržite je na tiganju dok ne postane hrskava. Ako je slanina manje masna, dodajte kašiku maslinovog ulja.
Kuvajte špagete u slanoj kipućoj vodi dok ne budu al dente (skuvane, ali čvrste pod zubom). U činiji umutite jaja/žumanca sa rendanim sirom i obilnom količinom mlevenog bibera dok se ne sjedini. Procedite testeninu, ali sačuvajte šoljicu vode u kojoj se kuvala. Prebacite vrelu testeninu direktno u tiganj sa slaninom (sklonjen sa vatre).
Prelijte smesu od jaja preko testenine. Brzo mešajte, dodajući malo tople vode od kuvanja paste (po potrebi), dok se jaja ne pretvore u kremast sos od toplote testenine. Ne vraćajte na jaku vatru kako se jaja ne bi zgrušala.