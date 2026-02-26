Dve sestre uhvatile suprugu svog brata s ljubavnikom: Napravile skandal usred parka, snaja završila s pocepanom haljinom (VIDEO)
Dve sestre iz Formose, Argentina, pre nekoliko dana su se žestoko sukobile sa snajom Lorenom, suprugom njihovog brata, nakon što su je usred jednog parka zatekle kako sedi u krilu ljubavnika.
Ogorčene sestre odmah su se upustile u fizički obračun koji je rezultirao pocepanom haljinom, a korisnicima društvenim mreža snimak je potvrdio da su pritom pale i teške reči.
"Razočarala si me, sve do juče sam te branila. Volela sam te, Lorena! Bila si mi prijateljica, osoba kojoj sam se poveravala", rekla je jedna od sestara devojci i naložila joj da smesta napusti njihov dom.
Naime, prema nezvaničnim informacijama koje su objavljene uz viralan video-zapis, Lorena se uselila u porodičnu kuću nakon što se udala za njihovog brata, a pored toga joj je porodica kupila i industrijsku kuhinju kako bi joj pomogla da pokrene biznis s hranom.
"I sve je to odbacila kako bi svog supruga i našeg brata varala sa komšijom Andresom, lekarom, zavisnikom i krijumčarem", rečeno je u objavi.
