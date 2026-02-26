Slušaj vest

Dve sestre iz Formose, Argentina, pre nekoliko dana su se žestoko sukobile sa snajom Lorenom, suprugom njihovog brata, nakon što su je usred jednog parka zatekle kako sedi u krilu ljubavnika.

Ogorčene sestre odmah su se upustile u fizički obračun koji je rezultirao pocepanom haljinom, a korisnicima društvenim mreža snimak je potvrdio da su pritom pale i teške reči.

"Razočarala si me, sve do juče sam te branila. Volela sam te, Lorena! Bila si mi prijateljica, osoba kojoj sam se poveravala", rekla je jedna od sestara devojci i naložila joj da smesta napusti njihov dom.

Naime, prema nezvaničnim informacijama koje su objavljene uz viralan video-zapis, Lorena se uselila u porodičnu kuću nakon što se udala za njihovog brata, a pored toga joj je porodica kupila i industrijsku kuhinju kako bi joj pomogla da pokrene biznis s hranom.

"I sve je to odbacila kako bi svog supruga i našeg brata varala sa komšijom Andresom, lekarom, zavisnikom i krijumčarem", rečeno je u objavi.

