Ako postite i još na vodi, ne morate da se odričete slatiša. U nastavku je brzinski recept kad vam se jede nešto slatko. Medeno srce je savršeni starinski kolač, a može se praviti na vodi. Recept je u nastavku.

Potrebno je:

2 šolje vode

2 šolje brašna

2 šolje šećera

1 kesica cimeta

1 kašika sode bikarbone

2 kašike kakaoa

4-5 kašika džema od šljiva

posna čokolada za preliv Priprema

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi umutite vodu, brašno, šećer, cimet, sodu-bikarbonu, kakao i džem od šljiva. Pleh obložite pek-papirom. Pecite oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Kalupima u obliku srca secite gotov kolač, a i ne morate. Možete da iseći samo na kocke.

Kako da otopite čokoladu?

Najpoznatija metoda topljenja čokolade je kuvanje na pari.

Ako nemate lonac na paru, možete staviti činiju sa čokoladom iznad šerpe sa vrućom vodom.

Važno je napomenuti da prilikom ključanja voda ne prska u čokoladu i da činija ne dodiruje vodu. Ako slučajno uđe voda u čokoladu, možete je spasiti sa malo ulja, ali ne očekujte savršenstvo od ove glazure.

