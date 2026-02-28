Slušaj vest

Palačinke su jedan od najomiljenijih deserata širom sveta, a dobra vest je da ih možete pripremiti i tokom posta, bez mleka i jaja. Ove posne palačinke na vodi su lagane, mekane i savršene za doručak, užinu ili uz popodnevnu kafu.

Sastojci:

profimedia0316731402.jpg
Foto: Profimedia

  • 1 šolja brašna (pšenično, speltino ili heljdino)
  • 1 šolja gazirane vode
  • Prstohvat soli
  • pola kašičice praška za pecivo
  • 1 kašičica šećera

Priprema:

palačinke
Foto: Profimedia

Iako se pripremaju od samo nekoliko jednostavnih sastojaka, tajna njihove savršene teksture leži u upotrebi gazirane vode, koja im daje laganost i vazdušastu strukturu. Možete ih kombinovati sa raznim posnim filovima – džemom, voćem, orasima.

U dubljoj činiji pomešajte brašno, so, prašak za pecivo i šećer. Postepeno dodajte gaziranu vodu uz neprestano mešanje dok ne dobijete glatko testo bez grudvica. Ostavite testo da odmori 5-10 minuta. Zagrejte tiganj, pa sipajte kutlačom malo smese i rasporedite je ravnomerno. Pecite palačinke na srednjoj temperaturi dok ne porumene s jedne strane, zatim ih pažljivo okrenite i pecite još minut-dva. Filujte palačinke po želji i poslužite dok su još tople.

(Kurir.rs/Stvarukusa)

