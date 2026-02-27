Slušaj vest

Ako niste menjali četkicu za zube već duže od šest meseci imamo loše vesti. Stara četkica nije samo neefikasna, već može biti i štetna za gleđ i desni.

Znamo da zube treba prati dva puta dnevno, najmanje po dva minuta. Ipak, postoji još jedan važan detalj koji mnogi zanemaruju, redovna zamena četkice za zube. Preporuka stomatologa je jasna, četkicu bi trebalo menjati na svaka tri do četiri meseca.

Čak i ako je temeljno isperete posle svakog pranja, vremenom postaje leglo bakterija i gubi svoju osnovnu funkciju da efikasno ukloni naslage.

profimedia0138487217.jpg
Foto: Profimedia

Kada je pravo vreme da promenite četkicu?

Oslanjanje samo na boju vlakana nije najpouzdaniji način da procenite stanje četkice. Mnogo je pametnije da u telefonu ili kalendaru podesite podsetnik. Ipak, postoje situacije kada četkicu treba zameniti i ranije, pre isteka tri meseca:

  • čekinje su istrošene, raširene ili deformisane
  • preležali ste grip, upalu grla ili neku drugu infekciju
  • četkica je pala u toalet ili je dugo stajala zatvorena u kutiji bez provetravanja
  • kućni ljubimac ju je izgrizao
  • nosili ste je u torbi bez zaštitne futrole

(Kurir.rs/Glossy)

