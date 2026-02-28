Zaboravljeno srpsko ime za devojčice bilo je jedno od najlepših: Imalo je simboliku kakvu nema nijedno drugo
"Birajte imena za svoju decu kao da će se jednog dana po njima zvati neka ulica", rekao je čuveni Duško Radović. To je zaista jedan od najlepših, ali i najozbiljnijih izazova za roditelje.
Većina vodi računa o tome kako će se ime slagati uz porodično prezime, kakav bi nadimak od njega mogao da proistekne, koliko će snažna biti simbolika, da li je dovoljno autentično... A da li ste čuli da je neko u poslednje dve decenije ćerku nazvao, na primer, Ikonija?
Retko se danas daje devojčicama. Možda ćete ga čuti u ruralnijim sredinama, možda se tako zove nečija baka...
Značenje imena Ikonija
Ime Ikonija izvedeno je iz grčke reči "eikon", u prevodu – slika sveca. U prenesenom značenju Ikonija je prelepa, prekrasna, lepa kao ikona, ona pred kojom padaju na kolena. Prema predanju, tako se zvala jedna od sestara kosovskog junaka Miloša Obilića, koja je, u spomen na brata, podigla manastir Kaona, nedaleko od Šapca.
(Kurir.rs/YuMama)
