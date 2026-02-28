Slušaj vest

"Birajte imena za svoju decu kao da će se jednog dana po njima zvati neka ulica", rekao je čuveni Duško Radović. To je zaista jedan od najlepših, ali i najozbiljnijih izazova za roditelje.

Većina vodi računa o tome kako će se ime slagati uz porodično prezime, kakav bi nadimak od njega mogao da proistekne, koliko će snažna biti simbolika, da li je dovoljno autentično... A da li ste čuli da je neko u poslednje dve decenije ćerku nazvao, na primer, Ikonija?

Retko se danas daje devojčicama. Možda ćete ga čuti u ruralnijim sredinama, možda se tako zove nečija baka... 

Značenje imena Ikonija

Ime Ikonija izvedeno je iz grčke reči "eikon", u prevodu – slika sveca. U prenesenom značenju Ikonija je prelepa, prekrasna, lepa kao ikona, ona pred kojom padaju na kolena. Prema predanju, tako se zvala jedna od sestara kosovskog junaka Miloša Obilića, koja je, u spomen na brata, podigla manastir Kaona, nedaleko od Šapca.

