EU razmatera zabranu etanola u sredstvima za čišćenje zbog rizika od raka

Slušaj vest

Čišćenje doma često može trajati satima i biti stresno, ali uz nekoliko pametnih trikova i malih navika, kućni poslovi mogu postati lakši, brži i mnogo efikasniji. Samoproglašena „fanatik za čišćenje“ Kejsi Stivens, osnivačica kompanije The Big Clean Company, podelila je sedam saveta na TikToku koji će vam pomoći da provedete polovinu vremena na čistijem i urednijem domu.

1. Poštujte „vreme zadržavanja“ proizvoda

Stivens ističe da je ključno koliko dugo sredstvo za čišćenje ostaje vlažno na površini. „Dezinfekciona sredstva moraju biti u kontaktu sa površinom dovoljno dugo da unište klice i spreče vas da ponovo čistite. Uputstvo za proizvod će vam reći koliko je vremena potrebno“, savetuje ona.

2. Čistite pametnije, a ne jače

Foto: Shutterstock

„Koristim ravnu krpu za zidove i dugačke krpe za prašinu za lajsne – lakše je za telo i brže obavlja posao“, otkriva Stivens. Manje proizvoda je često dovoljno: jedno višenamensko sredstvo za čišćenje štedi vreme, novac i pojednostavljuje vašu rutinu čišćenja.

3. Radite odozgo nadole

Uvek počnite sa višim površinama i završite sa podovima. Na ovaj način, prašina i prljavština neće pasti na već očišćene površine i izbegavate ponavljanje posla.

4. S-oblik prilikom brisanja

„Koristite S-oblik pokreta prilikom brisanja površina – ovo je zlatno pravilo čišćenja. Nećete propustiti nijedno mesto i izbeći ćete duplo čišćenje“, naglašava Stivens.

5. Pravi alati su pola bitke

Foto: Shutterstock

Dobra gumena špatula, teksturirana krpa i kvalitetne četke za ribanje čine čišćenje lakšim i efikasnijim. Ne gubite vreme koristeći improvizovane ili neadekvatne alate.

6. Fokusirajte se na jednu sobu

Čišćenje sobe po sobe je brže i sistematičnije nego skakanje iz jednog prostora u drugi. Stivens savetuje čišćenje prozora i podova odjednom kako bi sve bilo ravnomerno.

7. Eliminišite ometanja

Pripremite sav svoj pribor, podesite tajmer i fokusirajte se. „Isključite mobilni telefon, prestanite da 'skrolujete' i tretirajte čišćenje kao plaćeni posao. Bićete iznenađeni koliko brzo može da prođe kada nema ničega što bi vas ometalo“, zaključuje stručnjak.

Video: Saveti za brisanje prašine