Povezana sa britanskom kraljevskom porodicom preko vojvotkinje od Kenta, tragična princeza Katarina Jurijevskaja bila je ćerka cara Aleksandra II. Preživela je Rusku revoluciju, hodajući danima kroz ratom razorenu zemlju, neprimećena i neprepoznata.

Njen pad sa visoke pozicije bio je spektakularan. Bila je zapanjujuće lepa kada se udala za prvog muža, princa Barjatinskog, a preko noći je postala najbogatija žena u Rusiji. Njen otac je bio ubijeni car Aleksandar II, a dom u Carskom Selu bio je pet puta veći od Bakingemske palate.

Ljubavni problemi i nasledstvo

Ali princeza Katarina, poput princeze Dajane, nije mogla da shvati da bogati prinčevi ne vide razlog da nemaju ljubavnicu. Njen suprug se zaljubio u prelepu opersku pevačicu Linu Kavaljeri. Sa samo 23 godine, neiskusna uprkos visokom poreklu, u očajničkom pokušaju da povrati muževljevu pažnju, Katarina je primorala sebe da kopira Linu - u odeći, nakitu, pa čak i držanju. Kao taktika, to je uspelo – kada je princ neočekivano umro sa samo 39 godina, nasledila je veći deo njegove ogromne imovine.

Katarina Jurijevskaja, ruska princeza Foto: Youtube/Printscreen/RoyalHeadlinesUK

Ruska revolucija i egzil

Pre nego što je mogla da uživa u bogatstvu, izbila je Ruska revolucija.

"Izgubila je sve. Uspela je da pobegne u London sa samo nekoliko nasumičnih dragulja," napisao je njen prijatelj, poslanik Henri Čenon.

U Najtsbridžu je osnovala dom u kući iza Herodsa, deleći je sa izgnanim kraljem Manuelom od Portugala, princom Pavlom od Jugoslavije i još jednim ruskim princom, Oksfordski obrazovanim Sergejem Obolenskim. Katarina i Obolenski upoznali su se u Jalti, gde je on, boreći se za Bele Ruse protiv boljševika, završio u poljskoj bolnici kojom je upravljala Katarina. Ubrzo je predložio brak, a ona je pristala.

Drugi brak i nova tragedija

Bio je to još jedan tragičan izbor. Avanturistički Obolenski bio je 12 godina mlađi, i gotovo odmah se zaljubio u seksi Australijanku Šilu, groficu od Lohboroa, čija veza sa budućim kraljem Džordžom VI je upravo završena. Odbacio je Katarinu, tvrdeći da je prestara, bolesna i previše naporna za zajednički život. Siromašna princeza, sada bez novca i sve zahtevnija, ostala je bez udvarača.

Borba za život u Londonu

U roku od godinu dana Katarina je počela da pozajmljuje novac od prijatelja i pokušavala da se izdržava kao operska pevačica. Nastupala je na platformi Queen's Hall, a zatim bila u glavnim ulogama u London Coliseumu, ali ljudi su dolazili da gledaju zbog njenog naslova, a ne zbog glasa.

Katarina Jurijevskaja - ruska princeza Foto: Youtube/Printscreen/RoyalHeadlinesUK

"Royal Albert Hall" i dobrotvorni matineji u Adelfi Teatru i Aeolian Holu su sledili, ali interesovanje za opersku pevačicu sa neizgovorljivim prezimenom trajalo je kratko – uprkos tome što je vredno učila i vežbala više od 200 pesama na ruskom, francuskom i engleskom jeziku.

Koncert koji je održala u "Claridge's" hotelu u Mejferu privukao je tek nekoliko plaćenih gostiju, pa je bila primorana da nastupa u muzik-holovima. Za princezu tog ranga, to je bilo ponižavajuće i ponižavajuće.

Oglasi i poslednji pokušaji

Posao je presahnuo, a troškovi života u Londonu – i održavanje izgleda ćerke ruskog cara – postali su preveliki. Posudila je svoje ime za novinske oglase za lek Phosferine, koji je tvrdio da leči sve od neuralgije do iscrpljenosti, ali uspeh je uglavnom zavisio od toga što je svaka bočica sadržala značajnu količinu alkohola. Prihodi od oglasa nisu bili dovoljni. Katarina je očajnički tražila novac i morala je da napusti London i pronađe jeftinije mesto u zemlji. Čak je bila primorana da ponižavajuće prima mesečne uplate od svog bivšeg muža Obolenskog.

Poslednje godine

Međutim, novac nije dolazio od njega, već od njegove nove žene – najbogatije Amerikanke, Elis Astor, koja je na 21. rođendan nasledila ekvivalent današnjih 150 miliona funti, a upravo je ona davala novac bivšoj supruzi svog muža. Sa 55 godina Ketrin je živela u Nortneju na Hejling Ajlandu, u lošem delu blizu Portsmauta, u groznoj vili zvanoj "The Haven" sa minijaturnim vrtom.

Katarina Jurijevskaja, ruska princeza Foto: Youtube/Printscreen/RoyalHeadlinesUK

"Od kada ju je Serž napustio, sve je siromašnija i napuštenija, sve dok sada ne živi u zaboravljenoj vili gde leži na suncu i sanja o Carskom Selu, gde je rođena. Od te ogromne lepote i neizmernog bogatstva, do njene usamljenosti i bede na Hejling Ajlandu. Godinama nije okusila vino," rekao je njen prijatelj.

Ubrzo se preselila u još manju kuću, kada je već njen život bio pri kraju.

Smrt i nasleđe

Njeno Veličanstvo, princeza Katarina Aleksandrovna Jurijevskaja, umrla je sa 84 godine u decembru 1959. godine, ostavljajući svega 1.000 funti u testamentu. Nekada je njena porodica vladala nad više od 100 miliona ljudi u ogromnom i prostranom Ruskom Carstvu. Na sahranu joj je došlo svega šestoro ljudi.

