Prema najnovijem istraživanju sprovedenom na uzorku od 1.000 žena, čini se da su dvadesete godine precenjene kada je reč o intimnim igrama. Kako prenosi Metro, magična brojka za fantastičan seks je – 33.

Iako žene u proseku postaju majke sa 30 godina i u 33. često imaju trogodišnje dete u krilu, izgleda da ih čak ni lego kockice razbacane po podu ne mogu sprečiti da uživaju u ispunjenom i kvalitetnom intimnom životu.

Žene u tridesetim imaju najbolje intimne odnose Foto: Aaron Amat / Alamy / Profimedia

Iskustvo i samopouzdanje

Razlog za to, prema rezultatima istraživanja, leži u činjenici da su tinejdžerske i dvadesete godine period učenja i eksperimentisanja u partnerskim odnosima, dok početkom tridesetih žene tačno znaju šta zapravo rade.

Žene u tridesetim imaju najbolje intimne odnose Foto: RubberBall / Alamy / Alamy / Profimedia

Osim toga, čak 64 odsto ispitanica navelo je da su tridesete godine vreme ne samo većeg uživanja, već i probuđenog samopouzdanja i jače ljubavi prema sebi.

Zaključak je jednostavan – kada iskustvo i sigurnost u sebe dođu na svoje, preostaje samo da se u potpunosti uživa.

