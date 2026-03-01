Dils Li smršala 24 kilograma uz šetnju i fitnes

Slušaj vest

Mnogi, kada odluče da smršaju, biraju drastične mere - stroge dijete, svakodnevne treninge do iscrpljenosti i potpuno odricanje od omiljene hrane. Međutim, Dils Li (28) iz Australije izabrala je drugačiji put, a rezultat je nadmašio sva očekivanja.

Za samo osam meseci izgubila je 24 kilograma, a sve je počelo običnom šetnjom sa drugaricom. Njena priča sigurno će vas inspirisati i možda podstaći na promene.

Trenutak koji je promenio sve

U julu 2023. godine Dils je imala 87 kilograma i osećala se loše, ne toliko zbog broja na vagi, koliko zbog stalnih bolova u telu, hroničnog umora i osećaja da joj život prolazi pored nje. Pandemija je učinila svoje - aktivnost je pala na minimum, kilograme je postepeno dobila, a snage za promenu nije bilo.

U galeriji pogledajte kako je izgledala pre gubitka kilograma:

1/5 Vidi galeriju Dils Li pre gubitka kilograma Foto: Printscreen/Instagram/dilshealth

Prelomni trenutak bio je kada je na društvenim mrežama videla objavu u kojoj se navodi da manje aktivan partner u vezi, ukoliko je drugi partner fizički aktivan, u proseku živi sedam godina kraće. Te reči su je, kako kaže, potpuno potresle. Njen suprug je oduvek bio sportski tip i u dobroj formi.

"Plašila me je pomisao da bih mogla da odem ranije samo zato što nisam brinula o sebi", priznala je.

Šetnja umesto kafića

Umesto da se odmah upiše u teretanu ili započne dijetu, Dils je uradila nešto mnogo jednostavnije. Predložila je drugarici da umesto uobičajenog sedenja u kafiću zajedno, idu u šetnju. Bez trake za trčanje i bez posebnih programa, samo svakodnevne šetnje na svežem vazduhu. Upravo taj mali korak pokrenuo je lanac promena.

U galeriji pogledajte kako izgleda nakon gubitka kilograma:

1/5 Vidi galeriju Dils Li posle gubitka kilograma Foto: Printscreen/Instagram/dilshealth

Vremenom je primetila da joj kretanje sve više prija. Nakon nekoliko meseci upisala je fitnes i počela da ide u teretanu čak pet puta nedeljno. U prvih šest meseci smršala je gotovo 17 kilograma, bez strogih zabrana i iscrpljujućih režima.

Ishrana kao poslednji deo slagalice

Kada je napredak usporio i kilaža prestala da opada, Dils se obratila nutricionisti. Stručnjak joj je pomogao da prilagodi ishranu. Prešla je na režim bogat proteinima, a sa smanjenim unosom ugljenih hidrata. To joj je dalo dodatni podsticaj. U naredna dva meseca izgubila je još sedam kilograma.

Ukupno, minus 24 kilograma za osam meseci. Ipak, Dils kaže da joj broj na vagi nije najvažniji rezultat, već to kako se sada oseća. Energija se vratila, bolovi su nestali, a odnos prema sopstvenom telu promenio se iz korena.

"Samo sam počela više da se krećem i to je promenilo sve", kaže Dils.

Jedna mala odluka može da pokrene lanac događaja koji menja sve - telo, raspoloženje i, što je najvažnije, odnos prema sebi.

Pogledajte video: Gubitak kilograma metodom 12-3-30