Proja bez jaja i ulja idealan je obrok za vreme Uskršnjeg posta: Sve sastojke imate u kuhinji
Vreme Uskršnjeg posta je uveliko počelo, a sa dolaskom proleća i lepših dana malo ko želi da provodi sate kraj šporeta. Upravo zato je posna proja bez ulja idealno rešenje – jednostavna je, brzo se priprema i odlična je za doručak, ručak ili laganu večeru.
Ovaj recept ne zahteva posebne kulinarske veštine, a sastojke verovatno već imate u kuhinji.
Foto: printscreen/youtube/Marinina kuhinja / Marina's Kitchen
Sastojci za posnu proju bez ulja
- 2 šolje kukuruznog brašna
- 1 šolja pšeničnog brašna
- 1 kašičica soli
- 1 kesica praška za pecivo
- 2 šolje kisele vode
- 1 šolja mlake vode
Priprema korak po korak
Seljačka proja po bakinom receptu Foto: printscreen/youtube/Marinina kuhinja / Marina's Kitchen
- U većoj činiji pomešajte sve suve sastojke – kukuruzno i pšenično brašno, so i prašak za pecivo.
- Dodajte kiselu i mlaku vodu.
- Lagano mešajte dok ne dobijete smesu gustine kao za palačinke.
- Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje.
- Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok proja ne dobije zlatno-smeđu boju.
