Slušaj vest

Vreme Uskršnjeg posta je uveliko počelo, a sa dolaskom proleća i lepših dana malo ko želi da provodi sate kraj šporeta. Upravo zato je posna proja bez ulja idealno rešenje – jednostavna je, brzo se priprema i odlična je za doručak, ručak ili laganu večeru.

Ovaj recept ne zahteva posebne kulinarske veštine, a sastojke verovatno već imate u kuhinji.

Screenshot 2025-03-25 150217.jpg
Foto: printscreen/youtube/Marinina kuhinja / Marina's Kitchen

Sastojci za posnu proju bez ulja

  • 2 šolje kukuruznog brašna
  • 1 šolja pšeničnog brašna
  • 1 kašičica soli
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 2 šolje kisele vode
  • 1 šolja mlake vode

Priprema korak po korak

Seljačka proja po bakinom receptu
Seljačka proja po bakinom receptu Foto: printscreen/youtube/Marinina kuhinja / Marina's Kitchen

  1. U većoj činiji pomešajte sve suve sastojke – kukuruzno i pšenično brašno, so i prašak za pecivo.
  2. Dodajte kiselu i mlaku vodu.
  3. Lagano mešajte dok ne dobijete smesu gustine kao za palačinke.
  4. Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje.
  5. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok proja ne dobije zlatno-smeđu boju.
Ne propustiteZanimljivostiNema potrebe da gladujete ako postite na vodi: Tu su zasitni i raznovrsni obroci za celu nedelju
žena kuva u kuhinji
ŽenaPosna pita s krompirom je obavezna na trpezi za Badnje veče, a priprema je nikad lakša
369191_20241203-10-39-26pita-sa-mesom-bez-klasicnog-razvlacenja-testa--dva-nova-trika-koja-morate-proba_ls.jpg
Žena10 bakinih posnih recepata za praznike: Uz malo novca oduševićete vaše goste, meso im neće pasti na pamet
baka sprema ručak
ZanimljivostiZašto ne treba postiti samo prvu i poslednju nedelju: Otac Joilo tvrdi da samo sebi nanosimo štetu tako
pričest

 Video: Pravila vaskršnjeg posta

Danas počinje vaskršnji post: Traje 42 dana, a teolog otkriva koja pravila vernici moraju da poštuju i šta je suština odricanja Izvor: Kurir televizija