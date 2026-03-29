Selidba je idealna prilika da preispitate šta vam je zaista potrebno i da naučite važnu lekciju o raščišćavanju, kako u prostoru, tako i u navikama.

Jedna od najčešćih grešaka prilikom preseljenja jeste da sa sobom ponesemo sve, bez razmišljanja. Zapravo, baš to je trenutak da budemo racionalni i odvojimo ono što nam zaista treba od onog što samo "skuplja prašinu".

Stručnjak sa sajta The Spruce izdvojio je četiri stvari kojih bi trebalo da se rešite pre nego što uopšte počnete da pakujete kutije.

1. Sredstva za čišćenje i higijenu

Otvorite ormarić u kupatilu ili ispod sudopere, verovatno ćete zateći gomilu polupraznih flaša, tegli i sprejeva. Pre nego što ih spakujete, zapitajte se, da li vam zaista trebaju?

Proverite rok trajanja i setite se koje proizvode gotovo nikada ne koristite, jer nisu efikasni ili vam njihov miris smeta. Ako vam određeni šampon ili pena za kupanje nisu bili potrebni do sada, male su šanse da će vam zatrebati u novom domu.

Nemojte trošiti vreme na pakovanje stvari koje ćete svakako baciti. Manje kutija znači manje haosa – i manje prostora zauzetog u kombiju za selidbu.

2. Odeća koju niste nosili godinama

Selidba je savršen trenutak za "modnu inventuru". Ako neki komad niste obukli dve, tri ili više godina, realno je zapitati se da li ćete ga ikada nositi.

Zadržite ono u čemu se osećate dobro i što zaista nosite. Tako ćete u novom domu imati pregledan ormar, bez nepotrebnog preturanja po stvarima koje samo zauzimaju prostor.

3. Cipele

Cipele zauzimaju mnogo mesta u kutijama i često zahtevaju dodatnu zaštitu tokom transporta. Zato je pametno da pre pakovanja napravite selekciju.

Ako ste neke čizme poslednji put obuli pre tri godine i to za tematsku zabavu, verovatno je vreme da ih se oprostite. Ostavite mesta za obuću koju zaista volite i redovno nosite.

4. Dekoracija koja vam se više ne dopada

Ukusi se menjaju i to je sasvim prirodno. Nije sve što ste nekada kupili kao dekor obavezno deo vaše budućnosti.

Ako vam se neki ukras više ne uklapa u stil ili vam jednostavno ne prija, slobodno ga poklonite, donirajte ili prosledite nekome kome će značiti. Novi dom je prilika za novi početak, bez stvari koje vas ne raduju.

Selidba nije samo fizičko premeštanje iz jednog prostora u drugi. To je šansa da rasteretite svoj život, zadržite ono što vam je zaista važno i u novi dom unesete samo stvari koje imaju svrhu ili vas čine srećnim.

VIDEO:Organizacija ormara