Sutlijašje jedan od onih deserata koji nikada ne izlaze iz mode. Jednostavan, kremast i pun ukusa, može se pripremiti na bezbroj načina, od tradicionalnog recepta koji svi znamo, do modernih verzija sa voćem, suvim grožđem ili posnih varijanti.

Najbolje je koristiti pirinač okruglog zrna i kuvati na laganoj vatri uz često mešanje. Sutlijaš će se dodatno zgusnuti nakon hlađenja, zato ga sklonite sa šporeta dok je još blago ređi nego što želite.

Donosimo vam pet najboljih recepata koje možete napraviti kod kuće.

1. Klasičan sutlijaš – bakin provereni recept

Sastojci:

1 l punomasnog mleka

100 g pirinča okruglog zrna

80–100 g šećera

1 kesica vanilin šećera

prstohvat soli

cimet po želji



Priprema:

Pirinač prvo dobro isperite pod hladnom vodom. Sipajte mleko u šerpu, dodajte prstohvat soli i zagrejte. Kada počne da ključa, dodajte pirinač i kuvajte na tihoj vatri 30–40 minuta uz povremeno mešanje.

Pred kraj dodajte šećer i vanilin šećer, pa kuvajte još nekoliko minuta dok smesa ne postane kremasta. Sipajte u činije i po želji pospite cimetom. Najlepši je kada se malo prohladi.

2. Posni sutlijaš – jednako kremast bez mleka

Sastojci:

1 l biljnog mleka (kokosovo, bademovo ili sojino)

100 g pirinča

70–90 g šećera ili meda

1 kesica vanilin šećera

prstohvat soli



Priprema:

Postupak je isti kao kod klasičnog recepta. Zagrejte biljno mleko, dodajte pirinač i kuvajte na laganoj vatri dok ne omekša i masa se zgusne. Dodajte šećer i vanilu pred kraj. Ova verzija je laganija, ali i dalje veoma kremasta.

3. Sutlijaš sa malinama – osvežavajuća voćna verzija

Sastojci:

600 ml mleka

125 g pirinča

125 g svežih ili zamrznutih malina

2 kašike meda ili šećera

1/2 kašičice cimeta



Priprema:

U zagrejano mleko dodajte pirinač i kuvajte oko 30 minuta. Kada omekša, dodajte polovinu malina i lagano ih izgnječite. Umešajte med i cimet.

Sipajte u činije i ukrasite ostatkom malina. Ova verzija je savršena kada želite nešto lagano i aromatično.

4. Sutlijaš sa suvim grožđem – starinski klasik

Sastojci:

1 l mleka

100 g pirinča

80 g šećera

50 g suvog grožđa

1 kesica vanilin šećera



Priprema:

Skuvajte sutlijaš po klasičnom receptu. Pred kraj kuvanja dodajte suvo grožđe koje ste prethodno oprali i kratko potopili u toplu vodu. Kuvajte još nekoliko minuta dok grožđe ne omekša.

Ova verzija ima bogatiji ukus i posebno je popularna među ljubiteljima tradicionalnih deserata.

5. Sutlijaš sa šargarepom i pistaćima – neobičan, ali fantastičan

Sastojci:

1 l mleka

50 g pirinča

250 g narendane šargarepe

80 g šećera

1 kašičica putera

prstohvat kardamoma (po želji)

seckani pistaći ili bademi



Priprema:

U šerpu sipajte mleko, dodajte pirinač i šargarepu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi oko 40–45 minuta dok se smesa ne zgusne. Zatim dodajte šećer i puter i kuvajte još nekoliko minuta.

Na kraju umešajte kardamom i pospite pistaćima. Ovaj sutlijaš ima bogat, orijentalni ukus i posebnu aromu.

