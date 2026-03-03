Slušaj vest

Na svadbama se očekuje jedno, da svi budu tu, prisutni, uključeni, makar tog jednog dana. Međutim, realnost često ume da probije tu idealnu sliku. Malo alkohola, malo stresa, malo nevaspitanja i uspomena koja je trebalo da bude savršena ostane zauvek obojena nečim neprijatnim.

Upravo to se dogodilo u braku Danijele i Blejka Rasela. Na njihovoj svadbi 2020. godine, mladoženja je odlučio da utakmica ipak ne može da čeka. Telefon je stavio na sto i gledao fudbal dok je slavlje trajalo. Nije pravio scenu, nije pravio problem, ali je bio odsutan. I to je bilo dovoljno.

Danijel to nije zaboravila.

Pet godina kasnije, sve je vratila

Dok su gosti verovatno davno zaboravili taj detalj, ona nije. Pet godina kasnije, odlučila je da uzvrati. Ne kroz svađu, ne kroz razgovor, nego kroz nešto što njen muž stvarno voli.

Blejk je strastveni igrač igre RuneScape, u kojoj je godinama gradio svoj nalog, razvijao veštine i ulagao sate i sate da bi došao do vrha. Upravo je bio nadomak tzv. maksimuma, trenutka kada se dostižu najviši nivoi u svim segmentima igre. Za igrače, to nije samo igra, to je ozbiljan lični projekat.

- Pet godina čekam osvetu jer je moj muž gledao fudbal na našem venčanju. E, taj dan je konačno došao, rekla je Danijel u videu na TikToku.

Uz pomoć devera, odlučila je da mu "pomogne" i završi igru pre njega. Drugim rečima, da mu oduzme ono finale koje je godinama čekao.

Njegova reakcija i internet koji je eksplodirao

Kada je Blejk ušao u sobu, dočekala ga je sa konfetama i rečenicom:

- 99! Čestitam.

On je bio zbunjen.

- Dušo, još nisam stigao do toga.

- Nisi? Jesi li proverio?

Tada mu je postalo jasno šta se dogodilo. Umesto završnice koju je planirao sa prijateljima, dobio je gotov rezultat.

Internet nije imao dilemu.

- On je to gradio još pre nego što je bio s tobom. Stvarno si preterala.

- Ovo bi meni bio kraj braka.

- Ne razumeš koliko sati, dana i meseci ide u to.

Komentari su bili brutalni i direktni, bez mnogo razumevanja za njen ugao.

On je rekao nešto što je sve okrenulo

U moru osuda, oglasio se i sam Blejk i praktično ugasio celu dramu.

- Ne, ne mrzimo se. Ne razvodimo se. Volim svoju ženu, nisam ljut i ne mislim da je preterala. Na kraju, gledanje fudbala na našem venčanju bilo je mnogo gore od ovoga.

I tu dolazimo do realnog pitanja koje visi u vazduhu. Ne šta je gore, utakmica na svadbi ili uništen trenutak u koji si uložio godine. Nego koliko dugo ljudi pamte male stvari koje su ih zabolele i čekaju svoj trenutak da vrate.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

