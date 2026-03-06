Slušaj vest

Kuhinjske makaze nisu namenjene samo seckanju mesa, začinskog bilja ili ambalaže. Mnogi modeli imaju mali nazubljeni deo između drški koji većina ljudi i ne primećuje, a zapravo je veoma praktičan.

Taj zupčasti deo služi za čvrsto hvatanje klizavih i okruglih predmeta. Pomoću njega lakše možete da odvrnete tvrd čep sa flaše ili tegle dovoljno je da ga smestite između nazubljenih delova, blago stisnete i okrenete. Kod nekih čvršćih makaza ovaj deo može poslužiti i za lomljenje orahaili manjih ljuski.

Kuhinjske makaze Foto: kornienko alexandr / Alamy / Profimedia

Ova funkcija se najčešće nalazi kod višenamenskih kuhinjskih, baštenskih ili ribarskih makaza, jer omogućava da jedan alat zameni nekoliko drugih. Iako deluje kao sitnica, nazubljeni deo značajno povećava praktičnost i čini makaze mnogo korisnijim nego što na prvi pogled izgledaju.

(Kurir.rs/Inforemr)

