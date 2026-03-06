Znate li čemu služi zupčasti deo na kuhinjskim makazama? Mnogi ga ne koriste, a rešava brdo stvari
Kuhinjske makaze nisu namenjene samo seckanju mesa, začinskog bilja ili ambalaže. Mnogi modeli imaju mali nazubljeni deo između drški koji većina ljudi i ne primećuje, a zapravo je veoma praktičan.
Taj zupčasti deo služi za čvrsto hvatanje klizavih i okruglih predmeta. Pomoću njega lakše možete da odvrnete tvrd čep sa flaše ili tegle dovoljno je da ga smestite između nazubljenih delova, blago stisnete i okrenete. Kod nekih čvršćih makaza ovaj deo može poslužiti i za lomljenje orahaili manjih ljuski.
Ova funkcija se najčešće nalazi kod višenamenskih kuhinjskih, baštenskih ili ribarskih makaza, jer omogućava da jedan alat zameni nekoliko drugih. Iako deluje kao sitnica, nazubljeni deo značajno povećava praktičnost i čini makaze mnogo korisnijim nego što na prvi pogled izgledaju.
(Kurir.rs/Inforemr)
VIDEO: Ideje za malu kuhinju: