Slušaj vest

Kuhinjske makaze nisu namenjene samo seckanju mesa, začinskog bilja ili ambalaže. Mnogi modeli imaju mali nazubljeni deo između drški koji većina ljudi i ne primećuje, a zapravo je veoma praktičan.

Taj zupčasti deo služi za čvrsto hvatanje klizavih i okruglih predmeta. Pomoću njega lakše možete da odvrnete tvrd čep sa flaše ili tegle dovoljno je da ga smestite između nazubljenih delova, blago stisnete i okrenete. Kod nekih čvršćih makaza ovaj deo može poslužiti i za lomljenje orahaili manjih ljuski.

Makaze
Kuhinjske makaze Foto: kornienko alexandr / Alamy / Profimedia

Ova funkcija se najčešće nalazi kod višenamenskih kuhinjskih, baštenskih ili ribarskih makaza, jer omogućava da jedan alat zameni nekoliko drugih. Iako deluje kao sitnica, nazubljeni deo značajno povećava praktičnost i čini makaze mnogo korisnijim nego što na prvi pogled izgledaju.

(Kurir.rs/Inforemr)

Ne propustiteŽenaDve godine trpela bolove nakon operacije, pa otkrila šta su hirurzi zaboravili u njenom stomaku
profimedia0138564208.jpg
ŽenaFRIZERKA UZELA MAKAZE PA OČERUPALA MUŠTERIJU: Nije znala šta je snašlo, zbog SUROVE OSVETE morala i policija da interveniše
screenshot-20240421-104415.jpg
ZanimljivostiDEČAK (3) USRED NOĆI UPAO KOD RODITELJA DA TRAŽI MAKAZE Kad su ušli u dnevnu sobu, dočekao ih je NEVEROVATAN PRIZOR (FOTO)
jelka.jpg
KulturaSLAVNI SRPSKI KOMPOZITOR POKUŠAO SAMOUBISTVO MAKAZAMA USRED NARODNOG POZORIŠTA! O ovome se ćutalo decanijama, a evo šta se desilo!
Stevan Hristić

 VIDEO: Ideje za malu kuhinju:

Ideje za malu kuhinju Izvor: Instagram/chengsheng_home