Slušaj vest

Pečurke pripremljene na ovaj način mogu da budu glavno jelo, ali i prilog. Možete odabrati šampinjone, ali i drugu vrstu pečuraka.

Sastojci:

  • 900 g pečuraka
  • 1 kašika ulja
  • 3 kašike balzamiko sirćeta
  • 2 kašike soja sosa
  • 3 čena belog luka
  • 1/2 kašičice timijana
  • so i biber
pečurke
Pečurke Foto: laurentiu iordache / Alamy / Profimedia

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Sjedinite sve sastojke i dodajte pečurke. Sve dobro promešajte. Stavite pečurke u tiganj ili pleh podmazan uljem. Pecite ih oko 20 minuta.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteŽenaPosna salata gotova za 15 minuta: Kremasta i pikantna, idealna za slavsko predjelo!
screenshot-20240515-154902.jpg
ŽenaNedeljni ručak za 600 dinara od kog se najede cela porodica: Pasta s pečurkama gotova je za 7 minuta, a očaraće vas
Pasta sa pečurkama
ŽenaBujna i zelena bašta celog leta: Ovaj tajni sastojak u vodi za zalivanje spasava biljke od vrućine
profimedia0433647470.jpg
ŽenaRučak gotov za 15 minuta: Evo kako da napravite sočan pirinač sa šampinjonima, tajna je u jednom sastojku
Rižoto sa pečurkama i bebi spanaćem na stolu

Pogledajte video: Pita sa pečurkama

Pita sa pečurkama Izvor: instagram/cookistwow