Ako nemate ideju šta da pripremite za ručak, pečurke u rerni su savršen izbor. Gotove su za 20 minuta.
Napravite pečurke u rerni: Ukusno i posno jelo gotovo očas posla!
Pečurke pripremljene na ovaj način mogu da budu glavno jelo, ali i prilog. Možete odabrati šampinjone, ali i drugu vrstu pečuraka.
Sastojci:
- 900 g pečuraka
- 1 kašika ulja
- 3 kašike balzamiko sirćeta
- 2 kašike soja sosa
- 3 čena belog luka
- 1/2 kašičice timijana
- so i biber
Pečurke Foto: laurentiu iordache / Alamy / Profimedia
Priprema:
Zagrejte rernu na 200 stepeni. Sjedinite sve sastojke i dodajte pečurke. Sve dobro promešajte. Stavite pečurke u tiganj ili pleh podmazan uljem. Pecite ih oko 20 minuta.
