Pre tačno 75 godina, 12. februara 1951. godine, dva dana pre današnjeg Dana zaljubljenih, šah Irana oženio se Sorajom Esfandiari-Bahtijari u palati Golestan u Teheranu. Samo sedam godina kasnije, 1958. godine, par se razveo, a princeza Soraja je dobila nadimak "princeza sa tužnim očima".

Priča kaže da se razvedeni šah, koji je ranije bio u braku sa princezom Favzijom od Egipta, zaljubio u fotografiju 18-godišnje Soraje i brzo je pozvao u svoju palatu da večera sa kraljicom majkom, Tadž ol-Moluk. Nakon večere, Sorajin otac joj je navodno rekao: "Šah te veoma voli. Spremna si da se udaš za njega?" Sledećeg dana par je verio, a šah je Soraji poklonio verenički prsten sa dijamantom od 22.37 karata.

Sumnje i izazovi zbog porekla

Sorajino nemačko i katoličko vaspitanje izazvalo je sumnju u zemlji - muslimanski klerici smatrali su da šah ne bi trebalo da se oženi "polu-evropskom devojkom" koja nije odrastala kao muslimanka.

"Bila sam glupa. Znala sam vrlo malo o geografiji, legendama svoje zemlje, ništa o istoriji, ništa o muslimanskoj religiji," zapisala je princeza Soraja godinama kasnije.

Odlaganje venčanja

Kada je mlada razbolela od teškog tifusa, venčanje je pomereno sa 27. decembra 1950. na 12. februar 1951, dve godine nakon njihovog prvog susreta. Iako Soraja nije bila potpuno zdrava, odlučeno je da ceremonija mora da se održi. Legenda kaže da joj je šah svakog dana donosio nakit dok se borila sa tifusom, stavljajući poklone na njen jastuk.

Očaravajuća ceremonija

Venčanje se održalo u palati Golestan. Mlada je nosila haljinu "Christian Dior", napravljenu od 37 metara srebrnog lamé materijala ukrašenog biserima, 6.000 dijamantskih komada i 20.000 marabu pera. Haljina je imala i jaknu i veo za ceremoniju, a težina kreacije bila je oko 20 kilograma. Toliko je bila teška da je jedna od Sorajinih dama tokom ceremonije pokušala da skraćivanjem vlaka olakša haljinu.

Nakon ceremonije, jakna i veo su zamenjeni smaragdno-dijamantnim nakitom, a dodate su i krunske dragocenosti. Pošto je bila sredina februara, a palata nije bila grejana, mlada je dobila kaput od nerca i vunene čarape kako bi joj bilo toplo.

Razvod zbog nemogućnosti da rodi naslednika

Sedam godina kasnije, pošto kraljica Soraja nije mogla da rodi muškog naslednika (lekari su joj rekli da neće moći da zatrudni godinama), par je bio primoran da se razdvoji. 1958. godine, šah je sa suzama objavio razvod - Soraja je rekla da je to "žrtva sopstvene sreće".

Godinu dana kasnije, šah se ponovo oženio Farah Dibom, sa kojom je dobio četvoro dece, uključujući dva sina. Ironično, naslednik nije bio neophodan. Nakon političkih prevrata 1978. i 1979. godine, Islamska republika zamenila je njegov režim, a šah je preminuo u julu 1980.

Život kao princeza i društveni život u Evropi

Kao HRH Princeza Soraja od Irana i uz znatnu finansijsku podršku, princeza je provela život putujući Evropom i učestvujući u društvenim događajima. Kratko se bavila glumom, pojavivši se u filmu "I tre volti" (1965) i kao lik Soraja u filmu "She".

U poslednjim godinama živela je u Parizu, na adresi 46 avenue Montaigne. Redovno je posećivala zabave u organizaciji vojvotkinje de La Rošfoku i uživala u barovima hotela Plaza Atene, nasuprot svog stana. Često joj je društvo pravila druga poznata pariška dama, Lili Kler Saran.

Tužna ljubav i poslednje godine

Iako je živela u luksuzu, Soraja nije pronašla istinsku sreću. Romantična veza sa režiserom Frankom Indovinom prekinuta je njegovom tragičnom smrću u avionskoj nesreći. Kada je saznala da joj bivši suprug umire od raka krajem sedamdesetih, poslala mu je pismo u kojem je izrazila ljubav i želju da ga vidi. On joj je odgovorio da i on želi susret.

Kada je stigla do Egipta, gde je šah bio u egzilu, on je već bio preminuo. Istoričar Abas Milani opisao je njihovu priču kao istinsku "ljubav sudbinski ukrštenih zvezda". Soraja je preminula u Parizu 26. oktobra 2001, u 69. godini, na dan kada bi njen bivši suprug proslavio 82. rođendan.

