Mart je mesec posvećen ženama, a 8. mart prilika da im pokažemo poštovanje i zahvalnost. Ipak, pogrešan poklon može lako da pokvari utisak i umesto radosti izazove neprijatnost. Zato je važno znati šta izbegavati.

Žene primećuju detalje, prepoznaju iskren trud i brzo osete kada je nešto urađeno reda radi. Dan žena nije samo formalnost niti dan za usputno kupljeno cveće ili čokoladu, već prilika da pokažete da je zaista vidite, čujete i cenite.

1. Pokloni bez ličnog značenja

Najčešća greška je brzinski kupljen poklon bez razmišljanja – samo da se „nešto pokloni“. To može biti prva bombonjera sa police, generička čokolada ili poklon-set iz supermarketa kupljen u prolazu. Iako deluju pristojno, takvi pokloni često nemaju emociju i ostavljaju utisak obaveze, a ne pažnje.

Mnogo više znači sitnica koja pokazuje da znate šta voli i šta je raduje.

2. Pokloni koji podsećaju na obaveze

Kućni aparati, kuhinjski pribor ili stvari koje će koristiti za svakodnevne poslove često nisu dobar izbor. Takav poklon može poslati poruku da je vidite samo kroz njenu ulogu u domu, a ne kao osobu sa sopstvenim željama i snovima.

Dan žena je prilika da se oseća cenjeno – a ne da je podsećate na obaveze.

3. Cveće bez promišljenog izbora

Cveće je klasik, ali i ono može delovati bezlično ako je kupljeno usput, bez razmišljanja o njenom ukusu. Uvenuo buket ili nasumično odabrane boje ostavljaju utisak formalnosti.

Mnogo lepši gest je buket u njenoj omiljenoj boji ili vrsti cveća, uz kratku poruku koja objašnjava zašto ste baš to izabrali.

4. Pokloni sa „skrivenom porukom“

Dan žena nije trenutak za poklone koji sugerišu promenu izgleda ili navika. Sredstva za mršavljenje, fitnes sprave, anticelulit tretmani, kreme protiv bora ili knjige o promeni načina života mogu izazvati neprijatnost i ostaviti utisak da nije dovoljno dobra takva kakva jeste.

Na ovaj dan žena želi da se oseća prihvaćeno i cenjeno.

5. Zaboravljeni datumi

Možda i više od pogrešnog poklona boli zaborav. Rođendan, godišnjica ili Dan žena datumi su koji za mnoge imaju posebno značenje. Najvažnije je da pokažete da ste se setili i da cenite njen trud i prisutnost u vašem životu.

Ne zaboravite da Dan žena nije namenjen samo partnerki – mali znak pažnje obradovaće i majku, sestru, ćerku ili baku.

Ako niste sigurni šta da izaberete, poklon-vaučer može biti praktično i elegantno rešenje, jer joj daje slobodu da sama odabere ono što želi – bilo da je reč o garderobi, kozmetici, doživljaju ili malom uživanju koje će joj ulepšati dan.

