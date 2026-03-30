Prepečen lososje kulinarski zločin. Suv, bez ukusa i bez one sočne teksture zbog koje ovu ribu svi vole. A tajna je jednostavna, peče se kratko i na jačoj temperaturi.

Otkrijte 5 saveta za pravilnu pripremu sočog, mekanog filea koji se topi u ustima.

Sve počinje dobrim komadom ribe

Svež losos treba da ima blag, prijatan miris, čvrsto i elastično meso i blago sjajnu površinu. Nakon kupovine čuvajte ga u frižideru i pripremite ili zamrznite ako ne planirate da ga pripremate u roku od dva dana.

Unutrašnja temperatura pečenog lososa trebalo bi da dostigne oko 63 stepena. Kuhinjski termometar je najprecizniji način da to proverite i izbegnete prepečen rezultat.

Marinada je pola uspeha

Ako želite maksimalnu sočnost, mariniranje je pametan potez.

Kod salamure, osnovni odnos je jedna kašika soli na jednu šolju vode. Po želji možete dodati začinsko bilje. Losos se drži u frižideru 8 do 10 sati, što pomaže da zadrži vlagu tokom pečenja.

Suva marinada podrazumeva mešavinu soli i začina poput mlevene paprike, belog luka u prahu, bibera, rendane limunove kore ili malo smeđeg šećera. Riba se premaže i ostavi 6 do 8 sati u frižideru. Ova metoda je odlična za pečenje, prženje i dimljenje.

Pečenje u rerni

Losos se najčešće peče na 220 stepeni, 10 do 15 minuta, u zavisnosti od debljine fileta. Jednostavno pravilo glasi: oko 10 minuta pečenja na svakih 2,5 centimetra debljine.

Stavite ga u nauljen pleh, kožom okrenutom nadole, posolite i pobiberite. Kada meso postane neprozirno i lako se odvaja viljuškom, gotov je.

Ako koristite smrznuti losos, možete ga peći i bez potpunog odmrzavanja, ali ga prethodno kratko isperite kako biste uklonili kristale leda.

Pečenje u foliji ili papiru za maksimalnu sočnost

Ako želite da zadržite svaku kap soka, umotavanje je najbolja opcija. Rernu zagrejte na 200 stepeni, stavite losos na papir za pečenje ili foliju, dodajte začine, kriške limuna ili malo maslaca, pa dobro zatvorite paketić. Pecite 18 do 20 minuta. Para koja se stvara unutra čuva vlagu i aromu.

Roštilj za puniji ukus

Rešetku dobro zagrejte pre stavljanja ribe. File položite kožom nadole i pecite 6 do 8 minuta, zatim okrenite i pecite još minut do dva. U početku može delovati kao da se lepi, ali kada se dovoljno zapeče, lako će se odvojiti. Najvažnije je da ga ne ostavite predugo, losos ne prašta nemar.

