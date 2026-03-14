Jedan od načina da vam ruže uvek budu lepe i negovane jeste da ih iz godine u godinu orezujete. Ovim putem ćete ne samo kontrolisati oblik i veličinu biljke, već će uklanjanje mrtvih, oštećenih ili bolesnih delova biljke podstaći bolju cirkulaciju vazduha i poboljšati izloženost sunčevoj svetlosti.

Štaviše, uklanjanje starih izdanaka omogućiće biljci da usmeri svoju energiju na stvaranje novog, zdravog rasta.

Kada ćete orezivati ruže zavisi od sorte koju uzgajate.

- Ako vaš grm ruže cveta samo jednom u sezoni, orezujte suve grane ili ih orezujte nakon cvetanja -kaže Rajan Mekeni, portparol kompanije Easy Elegance Roses i dodaje:

- Ako imate grm ruže koji večno cveta ili ponavljano cveta, orezujte ga krajem zime ili rano u proleće pre nego što počne da se razvija novi rast.-

Tokom jeseni, orezujte suve ili bolesne grane i duge, tanke izdanke.

Da biste orezali ruže, potrebni su vam:

- rukavice

- makaze

- makaze za granje

- oštrač

- dezinfekciono sredstvo

Kako orezivati ruže?

Orezivanje može da varira u zavisnosti od toga da li imate kalemljene ili ruže sa sopstvenim korenom. Ruža koja raste na sopstvenom korenu pušta nove izdanke direktno iz svog korenovog sistema.

S druge strane, kalemljene ruže su zapravo dve različite ruže koje su spojene kako bi se maksimizirao najbolji korenov sistem sa najlepšim vrhom, kaže MekEnani. Kalemljene ruže imaju izdanke koje je potrebno orezivati.

Ruže Foto: JHVEPhoto / Alamy / Profimedia

1. Uklonite lišće

Pre nego što počnete sa orezivanjem, procenite opšti oblik i stanje biljke. Uklonite prošlogodišnje lišće koje se možda drži za biljku, što će vam pružiti bolji pogled na žbun, kaže MekEnani.

2. Uklonite mrtve grane

Zatim, odsecite sve mrtve grane na vrhu (osnova gde se sve grane spajaju). Mrtve grane možete prepoznati po nedostatku fleksibilnosti ili promeni boje i orezati ih do zdravog tkiva, kaže Keli Fank, predsednica Jackson&Perkins

3. Uklonite oštećene grane

Oštećene ili bolesne grane takođe treba ukloniti sa vašeg ružinog grma kako bi se sprečilo širenje bolesti.

- Oštećene ili bolesne grane treba odrezati najmanje 5 cm ispod oštećenog područja- kaže Fank.

4. Uklonite ukrštene grane

Ako postoje slabe ili ukrštene stabljike, potpuno ih odsecite kako biste omogućili protok vazduha i smanjili mogućnost trenja, što bi moglo povećati verovatnoću da bolest uđe u biljku, kaže MekEnani.

5. Uklonite izdanke

Ako uzgajate kalemljene ruže, sada je vreme da uklonite izdanke. „Izdanci su dodatne male stabljike koje počinju da se razvijaju iz osnove, što bi mogao biti korenov sistem, a ne vrh biljke koji želite da vidite“, kaže MekEnani. One se obično nalaze kako rastu ispod krune.

6. Odsecite iznad sitnih pupoljaka

Kada pažljivo pogledate svoj grm ruže, videćete sitne pupoljke, ili oči, koji vire sa strane. „Napravite rezove 1,2 cm iznad jednog od ovih očiju u smeru u kojem želite da grana raste“, kaže Fank. „Nova grana će izrasti odavde.“

Orezivanje ruža Foto: blickwinkel/Dautel, blickwinkel / Alamy / Profimedia

7. Oblikujte biljku

Oblikujte biljku tako što ćete odrezati sve dugačke stabljike pod uglom od 45 stepeni okrenutih od pupoljka. Orežite je dovoljno da biste obuhvatili novi rast koji će verovatno dodati visinu i širinu u predstojećoj sezoni rasta, kaže MekEnani.

8. Zapečatite sveže rezove

Zapečatite rezove baštenskim zaptivačem kako biste ih zaštitili od neočekivanih niskih temperatura koje mogu nastati nakon poslednjeg mraza.

- Zaptivač takođe može pružiti izvesnu zaštitu od bolesti ili insekata, ali žbunaste ruže su otporne biljke i zaista im nije potrebno mnogo nege- kaže MekEnani.

