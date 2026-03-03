da li ste znali?

Koje sudove ne treba prati u mašini za pranje posuđa

Mašina za pranje sudova mnogima olakšava svakodnevicu, ali nije svako posuđe predviđeno za visoke temperature, snažne mlazove vode i jake deterdžente. Neki kuhinjski predmeti brže se oštećuju upravo zbog pranja u mašini, pa im ručno održavanje znatno produžava vek trajanja.

U nastavku saznajte koje komade je bolje prati na klasičan način - sunđerom i blagim sredstvom za pranje.

Koje posuđe ne treba prati u mašini za pranje sudova Foto: Scott Ramsey / Alamy / Profimedia

Oštri noževi

Kvalitetni kuhinjski noževi lako gube oštrinu ako se redovno peru u mašini. U korpi dolaze u kontakt sa drugim priborom, a snažni mlazovi vode dodatno utiču na sečivo. Visoka temperatura i hemijski sastav deterdženata mogu vremenom oštetiti metal. Najbolje je oprati ih ručno, blagim deterdžentom, i odmah osušiti kako bi se sprečila pojava fleka i korozije.

Kuhinjske noževe ne treba prati u mašini za pranje posuđa Foto: carlos vazquez / Alamy / Alamy / Profimedia

Drveni pribor i daske

Varjače, lopatice i daske od drveta posebno su osetljive na kombinaciju toplote i vlage. U mašini mogu da se iskrive, popucaju ili izgube zaštitni sloj. Vlaga prodire u strukturu drveta, što dugoročno utiče na njegov oblik i trajnost. Ručno pranje i dobro sušenje daleko su bezbednija opcija.

Termo šolje i izolovane boce

Iako neke termo šolje imaju oznaku da su pogodne za mašinsko pranje, dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može oslabiti izolacioni sloj. To znači da napitak više neće zadržavati toplotu kao ranije. Ako želite da termo posuda zadrži svoju funkcionalnost, perite je ručno i izbegavajte agresivna sredstva.

Termo šolja ne treba da se pere u mašini za pranje posuđa Foto: Artem Varnitsin / imago stock&people / Profimedia

Plastične posude

Starije ili manje kvalitetne plastične posude pod uticajem visoke temperature mogu ispuštati štetne materije. Čak i kod onih sa oznakom da su bezbedne za mašinu, preporučuje se oprez. Ukoliko ih ipak perete u mašini, postavite ih dalje od grejača i birajte blaže programe, bez najviših temperatura.

Tiganji od livenog gvožđa

Posuđe od livenog gvožđa cenjeno je zbog posebnog zaštitnog sloja koji nastaje redovnom upotrebom. Taj sloj omogućava neprijanjajuća svojstva i štiti metal od rđe. Pranje u mašini može ukloniti tu zaštitu, ostavljajući površinu podložnu koroziji i gubitku funkcionalnosti. Ove tiganje perite ručno, bez agresivnih deterdženata.

Tiganj od livenog gvožda ne treba da se pere u mašini za pranje posuđa Foto: Mikalai Lipski / Alamy / Profimedia

Neprijanjajući tiganji i šerpe

Iako proizvođači često navode da su bezbedni za mašinsko pranje, visoka temperatura može vremenom oštetiti njihov premaz. Kada se zaštitni sloj istroši, hrana počinje da se lepi, a posuđe gubi svoju osnovnu svrhu. Ručno pranje blagim sredstvom najbolji je način da im produžite vek.

Rende i cediljke

Sitni otvori na rendetu ili cediljki često zadržavaju ostatke hrane koje mašina ne uspeva da ukloni. Na kraju ćete ih svakako morati dodatno ribati. Zato je jednostavnije odmah ih oprati četkom pod mlazom vode, dok su ostaci još sveži.

Aluminijumski plehovi i kalupi

Aluminijumsko posuđe ne treba da se pere u mašini za pranje posuđa Foto: Joa Souza / imago stock&people / Profimedia

Visoka temperatura u mašini može promeniti boju aluminijuma i učiniti da izgleda potamneo i istrošeno. Iako će ostati funkcionalni, estetski efekat neće biti isti. Ako želite da zadrže prvobitan izgled, perite ih ručno.

Fini porcelan i dekorativni komadi

Ručno oslikani tanjiri, porcelan sa zlatnim ili srebrnim ivicama i drugi dekorativni komadi posebno su osetljivi. Agresivni deterdženti i visoka temperatura mogu izbledeti šare i oštetiti površinu. Takve predmete perite pažljivo, ručno i bez žurbe – možda taj trenutak pretvorite u mali opuštajući ritual uz muziku ili razgovor.

Pravilno održavanje kuhinjskog pribora ne samo da produžava njegov vek trajanja, već čuva i njegov izgled i funkcionalnost. Nekada je malo dodatnog truda najbolja investicija u dugotrajnost vašeg posuđa.

