Priprema

- Oljuštite krompir, isecite ga na kriške i obavezno potopite da odstoji u hladnoj vodi. Nakon toga procedite, pa pomešajte krompir s mlevenom paprikom i sklonite na stranu.

- Sipajte na dno tiganja kašiku vode, pa na tome prodinstajte sitno seckan crni luk. Posle pet minuta dodajte sitno seckane pečurke, pa dodajte sitno sečen paradajz i beli luk i ostavite da se krčka.

- Kad pečurke počnu da puštaju vodu, dodajte pirinač, pa začinite po ukusu i dinstajte sve dok pirinač ne omekne. Trebalo bi da pečurke puste dovoljno tečnosti, ali ako zafali dodajte nekoliko kašika.

- Potom navlažite vatrostalu posudu, pa poređajte kriške krompira po dnu. Preko ravnomerno rasporedite smesu od pečuraka i pirinča, a potom ponovo krompir i ponavljajte sve dok ne potrošite sav materijal.

- Na kraju pospite peršunom, pa pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok krompir ne bude savršeno pečen. Po potrebi tokom pečenja dodajte još vode, a kako je musaka sama po sebi vrlo sočna nije potreban preliv.