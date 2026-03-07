Slušaj vest

Musakaspada u najpopularnija jela na svetu i ponos je turske i balkanske kuhinje, a obično se priprema od mlevenog mesa

Ima, međutim, i veganskih, posnih varijanti musake, a mi smo pronašli jednu koja je prikladna i za dane Uskršnjeg posta, kada se gotovo sve vreme posti jedući isključivo jela pripremljena na vodi.

Kada je reč o filu između redova krompira, koristi se kombinacija pečuraka, pirinča i povrća, a dobićete vrlo prijatan i pun ukus, i to za tren oka!

Sastojci:

700-800 g krompira
200 g pirinča
300 g šampinjona
1 paradajz
1 glavica crnog luka
3 čena belog luka
1 kašika mlevene paprike
peršun ili drugo začinsko bilje, so i biber po ukusu
kašika vode

musaka
Musaka Foto: Galina Mikhalishina / Alamy / Profimedia

Priprema
- Oljuštite krompir, isecite ga na kriške i obavezno potopite da odstoji u hladnoj vodi. Nakon toga procedite, pa pomešajte krompir s mlevenom paprikom i sklonite na stranu.
- Sipajte na dno tiganja kašiku vode, pa na tome prodinstajte sitno seckan crni luk. Posle pet minuta dodajte sitno seckane pečurke, pa dodajte sitno sečen paradajz i beli luk i ostavite da se krčka.
- Kad pečurke počnu da puštaju vodu, dodajte pirinač, pa začinite po ukusu i dinstajte sve dok pirinač ne omekne. Trebalo bi da pečurke puste dovoljno tečnosti, ali ako zafali dodajte nekoliko kašika.
- Potom navlažite vatrostalu posudu, pa poređajte kriške krompira po dnu. Preko ravnomerno rasporedite smesu od pečuraka i pirinča, a potom ponovo krompir i ponavljajte sve dok ne potrošite sav materijal.
- Na kraju pospite peršunom, pa pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni dok krompir ne bude savršeno pečen. Po potrebi tokom pečenja dodajte još vode, a kako je musaka sama po sebi vrlo sočna nije potreban preliv.

(Kurir.rs/Glossy.rs)

