Jedna žena ostala je u šoku kada joj je na kućnu adresu stigao paket od majke bivšeg dečka. U kutiji se nalazila elegantna haljina, ali poruka koja ju je pratila bila je sve samo ne prijatna – garderoba je bila namenjena da je obuče na venčanju svog bivšeg partnera, i to sa devojkom sa kojom ju je prevario.

Priču je podelila korisnica Redita pod nadimkom @OcchiVerdi, uz fotografije haljine i objašnjenje situacije.

„Haljina koju mi je mama mog bivšeg poslala da je nosim na njegovom predstojećem venčanju“, napisala je u objavi.

Kako je pojasnila, bivši dečko ju je pre izvesnog vremena prevario sa sadašnjom verenicom, a njegova majka je, uprkos svemu, nastavila da pokazuje naklonost prema njoj. Ipak, odlučila je da pristojno odbije i pozivnicu i haljinu.

Društvene mreže podeljene

Objava je brzo postala viralna i izazvala niz komentara. Dok su jedni smatrali da je majka želela namerno da izazove neprijatnost uoči venčanja, drugi su ocenili da je time zapravo pokazala da joj je bivša devojka i dalje draža od buduće snahe.

„Pre nego što vratiš haljinu, slikaj se u njoj za praznike i pošalji joj fotografiju za Božić pa neka je stavi na frižider“, našalio se jedan korisnik.

Međutim, bilo je i ozbiljnijih komentara. Neki su upozorili da takav potez može ukazivati na dublje porodične probleme.

„Svaka čast što si odbila. Zvuči kao da i majka i sin preteruju sa dramom. Imala si sreće što si se izvukla“, napisao je jedan od korisnika.

