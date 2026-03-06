Slušaj vest

Receptje skroman, ali rezultat je mekan, lagan i neutralan ukus koji se savršeno kombinuje sa različitim dodacima. Možete ga poslužiti uz med, džem, voće, sladoled ili posuti šećerom u prahu.

Sastojci:

300 g brašna

8 kašičica ulja

200 ml vode

3 kašičice šećera

1 kašičica praška za pecivo

Prstohvat soli

Bakin kolač Foto: Printscreenscreen/Youtube/ Biljina brza kuhinja

Priprema:

U posudi pomešajte prosejano brašno, vodu, ulje i prašak za pecivo. Dodajte prstohvat soli i šećer i dobro promešajte. Ako je smesa pregusta, sipajte još malo vode dok ne dobijete glatku, ujednačenu masu srednje gustine.

Kutlačom sipajte smesu u zagrejani aparat za bakin kolač i pecite dok ne dobije zlatnu boju.

Od ove količine dobićete četiri bakina kolača, a meru možete povećati po potrebi.

(Kurir.rs/Informer)

