Posni bakin kolač: Tradicionalna poslastica koju obožavaju sve generacije
Receptje skroman, ali rezultat je mekan, lagan i neutralan ukus koji se savršeno kombinuje sa različitim dodacima. Možete ga poslužiti uz med, džem, voće, sladoled ili posuti šećerom u prahu.
Sastojci:
300 g brašna
8 kašičica ulja
200 ml vode
3 kašičice šećera
1 kašičica praška za pecivo
Prstohvat soli
Priprema:
U posudi pomešajte prosejano brašno, vodu, ulje i prašak za pecivo. Dodajte prstohvat soli i šećer i dobro promešajte. Ako je smesa pregusta, sipajte još malo vode dok ne dobijete glatku, ujednačenu masu srednje gustine.
Kutlačom sipajte smesu u zagrejani aparat za bakin kolač i pecite dok ne dobije zlatnu boju.
Od ove količine dobićete četiri bakina kolača, a meru možete povećati po potrebi.
(Kurir.rs/Informer)
